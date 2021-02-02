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女買拼圖少1塊PO網 劇情神展開引網暴動：想聯誼必買

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友在好市多買了拼圖回家，但卻發現少了1塊，她不知該如何是好，於是將此事PO上臉書社團，沒想到貼文下方竟有一名網友驚呼「妳少掉的那塊拼圖跑來我家了」，結局神展開讓網友都笑開懷。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
一名女網友在好市多買了拼圖回家，但卻發現少了1塊，她不知該如何是好，於是將此事PO上臉書社團，沒想到貼文下方竟有一名網友驚呼「妳少掉的那塊拼圖跑來我家了」，結局神展開讓網友都笑開懷。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

一名女網友在好市多買了1組拼圖，但拿回家拼時卻發現少了1塊，當下不知該怎麼辦才好，於是將此事PO到臉書社團裡，神奇的是竟有另一名女子在留言處指出自己擁有原PO缺少的那塊拼圖，這件奇妙的「拼圖交友記」讓網友看了直呼，「看來是一塊聯誼拼圖，我還不買爆！」

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出一張迪士尼卡通拼圖的照片，奇怪的是拼圖左上角「少了一塊正確拼圖」，於是她便發問，「請問大家如果遇到這種情況是要默默算了，還是拿去退？」

求救文一出，立刻引起網友指點「拿去退」、「這就是瑕疵品啊，退！」、「可以連絡廠商，或許會補寄缺少的拼圖」；不過，沒多久有一位網友在留言處驚呼，「原來是妳！那片拼圖跑來我家了，之前就在想該不會有人少吧，如果真的很喜歡，我可以郵寄給妳」，這名網友還附上照片證明那片原PO尋找已久的拼圖確實在她那裡。

2位陌生人隔千里找到拼圖的劇情神展開讓許多網友都笑開懷，紛紛留言表示，「天哪！這緣份可以結拜了」、「原來是聯誼啊，我還以為是在說拼圖」、「原來是聯誼拼圖，我還不買爆」。

一名女網友在好市多買了拼圖回家，但卻發現少了1塊，她不知該如何是好，於是將此事PO上臉書社團，沒想到貼文下方竟有一名網友驚呼「妳少掉的那塊拼圖跑來我家了」，結局神展開讓網友都笑開懷。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
一名女網友在好市多買了拼圖回家，但卻發現少了1塊，她不知該如何是好，於是將此事PO上臉書社團，沒想到貼文下方竟有一名網友驚呼「妳少掉的那塊拼圖跑來我家了」，結局神展開讓網友都笑開懷。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

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