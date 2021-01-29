超划算！好市多玩具「8車8偶」均價不到40元 大人小孩全瘋掉

美式賣場好市多時常祭出打折好康，近日有網友分享一款價格超親民的玩具，內含8個人偶及8台小車車，總共卻只要639元，平均一件不到40元，讓不少家長超級心動。

原PO昨（28）日在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出這組CP值超高的車車玩具，「迷你工程車16入組」總計639元。他表示，「更威的來了，之前4台還是兩台多少，這次給你8台8個人」，原PO還笑說，「家裡的小屁孩玩到瘋了」。

對此，底下網友紛紛表示，「這組很可以」、「前幾天逛賣場看到立馬搬了一組，小朋友很愛」、「今天敗給家裡兒子，媽媽好愛上面的小人，好可愛」、「生日送一台，可以玩到8歲」。

也有很多網友回報各區存貨情形，「昨天去內湖也有看到」、「桃園也有，原本想買，後來想到家裡太多車啦！就放回去」、「台中北屯店有，剛剛去有看到」、「昨天去中壢店也有，而且他不尖銳，比較小的北鼻也可以玩」。