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要發財了？蛤蠣又大又甜藏珍珠 網笑：補鈣啦
許多人都非常喜歡吃蛤蠣，肉質鮮甜不說，蒸、煮、炒都美味，不過有網友發現，他吃蛤蠣居然發現了珍珠，讓他驚訝發文詢問「蛤蠣會有珍珠嗎？」
原PO在臉書「Costco好市多商品經驗老實說」發文表示，這幾天買回來的蛤蠣又大又甜，還吃到蛤蠣裡面有類似珍珠的東西，「我要發財了嗎？蛤蠣會有珍珠嗎？有人可以給我答案嗎？」
貼文一出，引起許多網友熱議，爆笑回應「舍利子」、「應該是吃到BB彈」、「可以做成一對耳環很划算耶」、「補鈣」、「美麗的是珍珠，醜醜的是結石」、「塑膠嗎？」、「蛤蠣的結石」、「也算珍珠啦！只是沒啥價值就是了」。
不過有網友表示，其實這個白色顆粒是碳酸鈣形成的不是珍珠，因蛤蜊養成約1年多，且沒有珍珠層，不可能有珍珠；蛤蜊裡面生成這種白色硬物，有可能是小石頭或砂粒跑進去，卻又無法將它排除時，分泌碳酸鈣將它包覆起來所形成。
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