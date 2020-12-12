快訊

冷空氣變更強！明晚恐迎入冬首波冷氣團 最冷時間點曝光

2021如何用ETF每月數鈔票？12張表配息全公開

聽新聞
test
0:00 / 0:00

要發財了？蛤蠣又大又甜藏珍珠 網笑：補鈣啦

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友發現，他的蛤蠣居然吃出了珍珠。圖／擷取自臉書Costco好市多商品經驗老實說
有網友發現，他的蛤蠣居然吃出了珍珠。圖／擷取自臉書Costco好市多商品經驗老實說

許多人都非常喜歡吃蛤蠣，肉質鮮甜不說，蒸、煮、炒都美味，不過有網友發現，他吃蛤蠣居然發現了珍珠，讓他驚訝發文詢問「蛤蠣會有珍珠嗎？」

原PO在臉書「Costco好市多商品經驗老實說」發文表示，這幾天買回來的蛤蠣又大又甜，還吃到蛤蠣裡面有類似珍珠的東西，「我要發財了嗎？蛤蠣會有珍珠嗎？有人可以給我答案嗎？」

貼文一出，引起許多網友熱議，爆笑回應「舍利子」、「應該是吃到BB彈」、「可以做成一對耳環很划算耶」、「補鈣」、「美麗的是珍珠，醜醜的是結石」、「塑膠嗎？」、「蛤蠣的結石」、「也算珍珠啦！只是沒啥價值就是了」。

不過有網友表示，其實這個白色顆粒是碳酸鈣形成的不是珍珠，因蛤蜊養成約1年多，且沒有珍珠層，不可能有珍珠；蛤蜊裡面生成這種白色硬物，有可能是小石頭或砂粒跑進去，卻又無法將它排除時，分泌碳酸鈣將它包覆起來所形成。

有網友發現，他的蛤蠣居然吃出了珍珠。圖／擷取自臉書Costco好市多商品經驗老實說
有網友發現，他的蛤蠣居然吃出了珍珠。圖／擷取自臉書Costco好市多商品經驗老實說

好市多

延伸閱讀

珍珠+芋圓+芋泥全包了！珍煮丹「燒仙草手搖」配料自由換、9折優惠到1月

MLB／挖掘砂礫中的珍珠 大聯盟明年要辦「選秀聯盟」

噁！飲料店員工「用珍珠漱口」 PO網爽喊「離職了」遭懲處

不用飛埃及也能欣賞！ 隱身台北近郊「神祕金字塔」這樣拍更美

相關新聞

要發財了？蛤蠣又大又甜藏珍珠 網笑：補鈣啦

許多人都非常喜歡吃蛤蠣，肉質鮮甜不說，蒸、煮、炒都美味，不過有網友發現，他的蛤蠣居然吃出了珍珠，讓他驚訝發文詢問「蛤蠣會有珍珠嗎？」...

好市多鮮奶驚見不同顏色瓶蓋 他不敢買PO網求解答

知名美式賣場好市多（Costco）商品種類繁多，價格經濟實惠，總是吸引許多消費者採購挖寶，當中一款白底紅字包裝的鮮乳也是搶手貨，常常一上架就讓民眾搶翻天。有網友拍到這款鮮乳的蓋子竟然有不同顏色，讓他不太敢買，也好奇是否有特殊涵意。

季節限定！全聯「草莓甜點」太誘人 網嘆：經常搶購一空

現在正值草莓的產季，不少業者和賣場趁勢推出相關產品，搶攻消費者的目光及味蕾。近日一名女網友分享全聯季節性甜點「草莓卡士達蛋糕」，吃起來甜而不膩，草莓也十分大顆，試吃心得在網上曝光，眾人看完心動直呼「準備買起來」。

全聯遇經典商品「只要4元」網友喊：很熱門！原價也買不到

全聯福利中心常推出優惠，又常開於於民眾便利的地點，加上常推出新品，總吸引民眾前往採購。賣場內也常有好物被挖推薦，其中有一款「漢堡麵包」之前就已經被推薦過，這次他在「珍食」時間買到，一個只要4元，他大讚「全聯最低價的商品。」

「跪求讓這品項常駐！」超商牛丼飯讓北漂男吃到鄉愁味 真情流露網推爆

超商在台灣隨處可見，裡面的鮮食也是不斷推新，常常才發現一個新品後馬上又看到另一樣聯名，速度總讓人跟不上！有一名南部北漂男子在全家發現了一款糖燻野郎牛蓋飯，他驚呼「從沒在便利商店吃過這麼好吃的東西」，吃了熱淚盈眶，因為心得太過真實，網友也大笑，馬上推爆這篇文。

不只口罩！全聯「請支援收銀」再印成商品販售 網友直呼太貴

知名的社區超市「全聯福利中心」商品價格實惠，也常推出促銷活動，藉此吸引許多消費者前往購物挑選，而網友們最津津樂道的就是店員們當中「請支援收銀」的這段話，業者腦筋也動得很快，乾脆將這句話印製在商品上販售，除了之前的口罩之外，如今還推出原子筆、購物袋、計算機、襪子，讓網友看了直呼很有商業頭腦。

超吸睛！好市多上架「台灣限定」鑄鐵鍋 連外國網友也狂敲碗

美式賣場好市多（Costco）經常推出特色商品吸引消費者。近來，好市多就上架一款「台灣限定版」鑄鐵鍋，台灣地圖印在鍋蓋及鍋底，超吸睛商品一上架立刻引起話題，連外國網友也紛紛敲碗想買。

好市多衛生紙厚度差一截！ 他公開實測數據：難道縮水了？

美式賣場好市多（Costco）以貨品大份量、價格便宜在台打響名號，還會推出優惠的獨家商品，深受不少消費者喜愛。不過，日前就有網友實測發現，最近在好市多買的自家品牌衛生紙似乎縮水了，引起不少網友討論。

好市多黑五活動害他變冤大頭 3天後去逛價格砍半「1999降為999」

在黑色星期五購物節時，各大購物平台皆會陸續推出促銷活動，祭出超大方的折扣優惠。美式大賣場好市多（Costco）的活動則從23日開跑，吸引不少人潮湧進。對此，一名網友便分享自己在24日以1999元折扣價購入活氧噴霧器，但到27日再看竟又降為999元，也發現商品資訊的原價從2949元變成1949元，讓他感到相當傻眼。

女子驚「好市多美牛含萊克多巴胺」 網：開放十年竟不知！

萊克多巴胺議題近來鬧得沸沸揚揚，每個人都持有不同意見，對此一名女網友指出，打電話到美式賣場好市多詢問美牛是否含萊克多巴胺，沒想到客服竟回答「是」，讓她當場大吃一驚，貼文掀起廣大迴響，眾人看完笑說「客服吃誠實豆沙包嗎？」

百元有找！好市多「神級好物」出清下殺 網曝戰績：狂掃22包

美式賣場好市多商品豐富，且不定時推出促銷優惠，成為許多民眾熱門購物聖地。近日有女網友發現一款即期起司片下殺97元，由於跟任何料理都很對味，讓她一次怒買3包，網友看完直呼「好羨慕，這牌子真的讚」。

國民美食買一送一！皮彈餡多超驚豔 網推爆：已吃掉8盒

全聯福利中心商品齊全，經常不定時推出優惠活動，吸引顧客上門消費。近日有女網友在賣場發現「國民小吃」促銷買一送一，當下決定買回家嚐鮮，沒想到味道讓她十分驚豔，貼文引來不少網友討論，更有人直言「已經吃掉8盒了」。

熱門新聞

準新郎問結婚總共要花多少錢？ 過來人曝6位數超高金額

他想用250萬加盟飲料店 網嗆：你還是再睡50分鐘吧！

他嘆便當店多數客人「訂餐沒禮貌」 網轟：沒那個時間

用自己的Uber Eats免運帳號幫公司訂餐 假日竟遭同事盜用

8機車巷弄違停「擋救護車通行」 家屬嗆：出事誰負責？

要發財了？蛤蠣又大又甜藏珍珠 網笑：補鈣啦

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。