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全聯再祭優惠！「超香辣醬」限時買一送一 網搶爆：拌麵很讚
連鎖超市「全聯」時常祭出超強促銷，讓婆媽手刀搶購，近日一款辣醬再推買一送一優惠，讓民眾「凍未條」。一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文指出，全聯某牌鵝油辣椒現在正推買一送一，等於一罐153元。
貼文一出，引來網友回應，「這款滿香的，拌麵好吃唷」、「還不錯蠻香的，對吃大辣的人，覺得沒有很辣」、「我10號才剛買，還買269欸」、「剛剛去買的時候遇到架上標價269元，結果跑去問工作人員是否每家全聯特價商品不同，他立馬幫我掃條碼才說有買一送一喔！」、「一開始有辣，然後就愈吃愈不太辣，但是很香，好吃」、「拌麵、拌米粉、拌冬粉、拌飯都好用；水餃、雞肉、豬肉都可沾」。
據了解，這款辣椒醬「買一送一」優惠從11月17日到12月3日，為期16天，不過許多全聯門市在消息曝光後，早被民眾掃購。此外，全聯日前有款「神級辣椒醬」，一點點就夠辣，超香蒜蓉味，加入乾麵或是湯裡更能提升料理精華，也是超級夯，造成網友瘋狂推薦。
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