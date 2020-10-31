N次回購！全聯「神級辣椒醬」吃過驚為天人 網：冰箱不能沒有

全聯商品種類眾多，地點方便，是不少民眾方便的購物首選，每推出優惠或是新品，都會掀起一股購買潮，近日有網友又發現了一個好物，是一罐「驚為天人」的辣椒醬，網友直呼加入後整個美味度加50分，也有不少網友有同感狂推。

網友在「我愛全聯-好物老實說」發文，弟媳是個無辣不歡的人，之前回娘家吃到她買的這瓶辣椒醬真的驚為天人，一點點就夠辣，重點是蒜蓉味道超香，加入乾麵或是湯裡整個美味度直接加50分，推薦給大家。

網友吃到此款辣椒醬，驚為天人，覺得加什麼吃美味度都大提升。 圖／我愛全聯-好物老實說

此文一出馬上有不少同好跳出來推薦「冰箱必備」、「推推推，超香」、「我也是吃這瓶，吃辣不能沒有它，超香超好吃，尤其是加進牛肉麵」、「好吃+1 我已經吃掉好幾瓶了！」、「回台灣必扛！」、「之前通路不多，只要看到架上有就全掃」、「這罐吃好多年去了」、「真的超好配的！我家冰箱也ㄧ定要有」。

但也有人表示「買過一次，無感，覺得沒有辣」、「這罐對我來說還好不是很愛。」、「我買豆瓣的，算有辣但覺得死鹹」、「這個超辣，之前吃湯麵有加過1/4匙，然後那碗湯麵就倒掉了」、「我以前也愛吃這個，但是現在有新歡了」。