她逛好市多隨口問路人奶粉評價 竟問到曾拍過該奶粉的「廣告童星」

美市賣場好市多時常販售優惠商品，不僅是家庭主婦們的最愛，許多藝人也都會前來購物，日前一名女網友就在好市多猶豫要不要買自己沒喝過的克寧奶粉，就怕買了踩雷，沒想到隨口一問路人，竟然問到曾經拍過克寧奶粉的廣告童星。

原po在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，日前閒逛好市多時，在克寧奶粉前徘徊，猶豫要不要購買該奶粉，正好旁邊有一位也在看奶粉的路人，於是隨口一問這款奶粉好不好，結果一聊之下才發現，這個路人小時候拍過克寧奶粉「長得像大樹一樣高」的廣告，曾是名廣告童星，讓原po驚喜直呼「來逛好市多可以多和路人閒聊，說不定能發現意外的驚喜」。

沒想到隨口一問就問到令人懷念的廣告童星，讓原po高興不已，童星先生則表示，因為以前拍過克寧奶粉廣告，所以現在看到該奶粉都會留意幾眼，更笑說「歡迎公司再找他拍新廣告，雖然現在不能演小孩子了，但可以演牛！」

貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「所以廣告是騙人的，連小樹都比他高（誤）」、「長大後變好高好瘦」、「 真的是最佳代言人，和大樹一樣高呢！」、「78年次以前應該對他有印象，我連他小時候的聲音都還記得」。