好市多熱銷「神醬」好難選 網：口袋深度決定

知名美式賣場好市多熱門商品繁多，有些大獲民眾好評。一名男網友遇上兩款醬料選擇困難，發文求網友推薦，眾人激推其中一款「神醬」，但關鍵是「口袋要深」。

一名男網友到好市多賣場購物時，對於兩款熱門醬料似乎遇上了選擇困難，於是在《Costco好市多商品經驗老實說》臉書專頁PO照，左邊是日本黃金芝麻醬，右邊是焙煎胡麻醬，求問網友「哪一種比較推薦？」

貼文一出，眾多網友一致推薦左邊的日本黃金芝麻醬，推薦關鍵是「左邊超好吃」、「左邊用黃金芝麻，香氣較足～」、「左邊味道比較單純，右邊有加美奶滋喔」、「吃過左就回不去右了」、「左邊好吃，但比較貴」。

也有人認為右邊的焙煎胡麻醬也不錯，「右很優百搭，當沙拉醬、拌水煮蔬菜、拌涼麵」、「右邊，我不愛胡麻，但卻覺得這個很讚」、「直接淋麵或花椰菜都好好吃」、「左邊的偏鹹」、「右邊一罐抵二罐用」。

對於這兩款醬料，雖然「左左右右」兩派各有見解，有網友給出了關鍵選擇建議，「口袋深就左，不然右邊也不錯」。