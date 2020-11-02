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宛如變形金剛！好市多聖誕樹會「長高 」網讚嘆：超級酷
雖然距離聖誕節還有將近2個月的時間，但美式賣場好市多已上架應景商品，日前一名女網友發現有別以往的聖誕樹，因其高度能自行調整，買回家也不太佔空間，貼文一出，網友紛紛驚呼「好酷，小朋友一定很愛」。
原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出一段影片，只見按下開關後，聖誕樹便自動往上長高，創新設計讓人為之驚艷，樹的高度可自行調整至210-270公分，搭載850顆可變色LED燈，即使一顆LED燈泡破損，剩下的燈泡依舊可以維持亮度，一組售價16989元，原PO表示「好棒，會升降的聖誕樹，玩的太開心了」。
影片在網上曝光，引來千名網友留言回應，「好屌，明年萬聖節也能用，升降效果適合裝飾嚇人」、「還以為裡面有工讀生」、「我以為我看到魔豆樹了」、「好心動！但是會被家裡的貓抓爆」、「太酷了！和一般相比收納性超高」、「原來會升降，之前去逛還想說也沒有很大棵怎麼這麼貴，這樣看來有這個價值」、「好可愛，有聲音叫我買」。
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