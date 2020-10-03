好市多排隊太多人！他曝「快速結帳攻略」 網：高手

美式賣場好市多經常販售其他超商沒有的產品，因此是許多家庭主婦們的最愛，每到假日賣場更是人山人海，不管是停車還是結帳，排隊隊伍都大排長龍，日前就有網友分享好市多的「快速結帳攻略」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，台中店的好市多在3年前，只有假日才會人山人海，但近年來連平日也人山人海，從停車開始到進入賣場都需排隊，更不用說結帳的隊伍了，常常都排到冷藏冰箱區域。

原PO接著說，雖然自己有車，但近來都不再開車去好市多，因為發現機車停車更方便，可省去排隊的時間，而且機車其實很能載很多東西，並附上自己機車載貨的照片，照片中可見衛生紙被綁在後座，箱子放在機車腳踏板上，充分利用了機車每個空間。

至於結帳方面，原PO的攻略是，進賣場不要推推車，因為台中店的收銀櫃檯中間有兩線會被保健食品擋住，所以推車要結帳的人很難往前排，自備購物袋是比較聰明的方法，一個人背上兩個保冰袋，就可在賣場內迅速移動，通常只需要一個半小時就能完成購物。

最後原PO表示，自備購物袋還有一個最大的好處就是，因為購物袋空間有限，加上會有提不動的問題，就比較不會亂花錢，笑稱「因為提不動，小朋友不會莫名其妙離家出走了」。

貼文一出，引起熱議，許多網友都紛紛贊同回應「最後一句很實在！提不動也載不了，就會乖乖的買要用的就好」、「真的，騎機車可以好好控制」、「專業的載貨機車」、「真是高手」。