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男逛全聯在貨架上發現中衛隱藏版口罩 結帳時讓他超失望

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友在全聯貨架最上方發現兩盒中衛迷彩口罩，沒想到拿去結帳卻因為沒有「價卡」而無法購買。 圖／翻攝自「全聯消費經驗老實說」
一名網友在全聯貨架最上方發現兩盒中衛迷彩口罩，沒想到拿去結帳卻因為沒有「價卡」而無法購買。 圖／翻攝自「全聯消費經驗老實說」

新冠肺炎疫情趨緩，市面上也能夠買到口罩，不再像之前只能透過實名制來購買，廠商為了讓口罩多樣化，紛紛推出多種顏色供民眾選擇，有些特殊色也成為熱門搶手貨，甚至還買不到。一名網友今（30）日到全聯去買東西，無意間發現架子最上方擺著兩盒迷彩口罩，讓他相當驚喜，沒想到下一秒結帳時讓他大失所望。

原PO在臉書「全聯消費經驗老實說」貼出一張照片，表示他今天到全聯去買東西，在尋找商品時抬頭竟然看到貨架的最上方放著兩盒迷彩口罩，原來這是疫情期間為了感謝國軍幫忙製造口罩，中衛特別推出的隱藏版花色。原PO看到後相當興奮，趕緊拿去結帳，沒想到店員一刷條碼後告訴他「沒有價卡」，所以無法販售，讓原PO非常失望。

照片一出引來許多人的討論，「從現在此刻開始，我都要仰著頭走路」、「所以以後要認真逛全聯每個角落」、「真的好眼力，我下次也要認真的看一下」、「穿迷彩的果然懂得偽裝」、「運氣好好，令人羨慕啊」、「別人的全聯總是不會讓我失望」、「會不會是店員自己的存貨啊？」、「貨架最上面好像是店員盤點的區塊，最後沒有買到真的可惜了」。

還有網友不解現在其實很好買口罩，為何還要搶，「真的有這麼缺口罩？」、「口罩還有缺？怎麼我到處都有看到在賣？」、「四處都買得到」、「口罩根本不缺，便利商店、藥局、康是美、小屈、寶雅，甚至五金行都有現貨，都是醫療級的」。

全聯 口罩

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