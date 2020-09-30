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老牌餅乾推出「鐵觀音」新口味 網一吃愛上：比月餅好吃！

聯合新聞網 / 綜合報導
網友在全聯買到經典餅乾推出的「鐵觀音」新口味，一試發現相當好吃，驚喜大讚「比月餅還好吃」，意外掀起網友熱議。圖擷自我愛全聯-好物老實説
網友在全聯買到經典餅乾推出的「鐵觀音」新口味，一試發現相當好吃，驚喜大讚「比月餅還好吃」，意外掀起網友熱議。圖擷自我愛全聯-好物老實説

網友在全聯買到經典餅乾推出的「鐵觀音」新口味，一試發現相當好吃，驚喜大讚「比月餅還好吃」，意外掀起網友熱議。圖擷自我愛全聯-好物老實説
網友在全聯買到經典餅乾推出的「鐵觀音」新口味，一試發現相當好吃，驚喜大讚「比月餅還好吃」，意外掀起網友熱議。圖擷自我愛全聯-好物老實説

知名連鎖超市全聯以物美價廉優勢深得主婦們喜愛，網友們也經常能在賣場內挖到寶。日前就有網友發現一款從小吃到大的餅乾居然推出「鐵觀音」口味，讓她相當驚喜。

原PO在公開社團「我愛全聯-好物老實說」分享一款經典餅乾推出「鐵觀音」新口味，她買回家試吃後發現非常美味，驚呼「這比月餅好吃多了」，新口味餅乾也意外掀起話題。

不少網友驚見新口味出現後相當開心，紛紛留言朝聖，「超好吃！！！整體茶香味十分足夠！」、「月餅～熱量高～一顆又要3、40元以上，吃吃餅乾解解饞也是不錯的主意」、「來買！沒看過欸3Q」、「茶香味很足夠」、「這個跟葡萄乾口味的都好吃」、「鐵觀音口味，酷！」、「剛剛買來吃，停不下來」。

這款餅乾是台灣老品牌且經典美味，是台灣許多網友的童年回憶，也有人看了懷念起小時候的味道，「是我小時候的最愛～但，長大後不愛吃甜食」，「這是我小時候最愛吃的餅乾之一」、「小時候最愛」。

月餅 甜點 零食 中秋節

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