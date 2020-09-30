全聯出現高CP值好物「情人的眼淚」老饕曝加雞蛋最美味

賣場隱藏好物常會出現在各大社團，近日網友在《我愛全聯-好物老實說》上發文，他分享雨來菇，又稱「情人的眼淚」，是個有豐富的維生素、鈣含量的藻類，口感介於黑木耳和海藻類之間，因為料理方法簡單又快速，獨特口感讓人想一再嘗試，因此備受老饕喜愛。

原Po表示，他在全聯看到雨來菇，又稱「情人的眼淚」，雨來菇有著豐富的維生素和磷、鋅、鈣等礦物質，原Po解釋「每百克的鈣含量是全脂牛奶的12倍，β胡蘿蔔素是木耳的4倍多，它是一種陸地生長的藍綠藻，很奇妙吧」，因此原Po買了一包回家試試，他上網查發現加蛋炒最好吃。

原Po表示，先將雨來菇拆袋水洗一下瀝乾，再炒兩顆蛋放旁邊備用，接著把切好的蒜末下油鍋爆香，放入雨來菇快炒，並加入剛剛炒好的蛋，最後放點水和酵母蔬果味素調味，這樣就完成一道簡單又美味的料理。

網友看完也回應「按照包裝上的料理方式煮也很好吃喔！」、「我是爆麻油薑絲快炒，再淋上蛋液，最後再灑點蔥花兒」、「明天去找找，情人的眼淚真的很好吃」、「這超好吃，每次去屏東車城都會買 」、「去花蓮遊玩時小吃店老闆推薦，薑絲和蛋清炒，真的好吃而且鈣質好豐富」。