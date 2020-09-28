全聯最強「中秋限定甜點」內行人曝：一年只出一次

中秋的四天連假即將在10月1日展開，許多人都會在節慶期間到賣場「大採購」。日前有一名網友在網路上分享一篇全聯「中秋節限定」的烤麻糬，並說明這是「限定販售，錯過又要等一年」，引起近4000名網友按讚、400多人留言回應。

原PO在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》發文分享，自己在全聯看到一盒有7串麻糬，並說明料理步驟要將它放入烤箱160度烤6分鐘，等到表面有一點裂痕或焦掉就可以拿出來了，以免讓糰子形狀整個爆掉，烤好後再撒上花生粉或淋上鷹牌煉奶，與烤麻糬簡直絕配。最後，原PO更強調這款是中秋節限定，如果這次錯過就要再等一年！

此文一曝光，便引起許多網友表示這是中秋節必買的美食之一，「大推，每年必買」、「剛吃了 真的好吃」、「中秋可以烤」、「我們今天才剛吃了下午茶，它附的甜醬油跟花生粉一起沾，我覺得超搭」、「這個好吃，去年有買！」、「這真的超棒，每年中秋必買啊」、「這個真的烤一烤超好吃」。