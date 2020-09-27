現賺45元！逛全聯見「神級鮮乳買一送一」 網羨：很難買得到

牛奶是我們日常生活中最常見的乳製品，各大賣場及超商都有販售，除了大家熟知的牛奶大廠外，近年來小農鮮乳也廣受消費者喜愛，由於供貨量不多，經常被搶購一空。日前有網友發現全聯架上出現「神級鮮乳」，而且還貼著「買一送一」的標示，讓他又驚又喜，立刻將消息分享至臉書，網友看完暴動直呼「手刀囤起來」。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，崙背鮮乳買一送一 ，有效期限到10月1號，原本單瓶售價90元，現在買等於現賺45元，讓他興奮直呼「相當划算耶」。

貼文一出，不少愛好者回應，「好幸運喔！」、「二罐90很便宜！用來做鮮奶茶很適合」、「這個好喝！每次去店員都故意藏在其他廠牌後面」、「很難買得到，只買到2次，小孩第一次使用它調製鮮奶茶就讚不絕口」、「羨慕，賺到了」。

但也有人表示，這項優惠應該是單店活動，並不是每家全聯都有，「好難過，不是每間店都有」、「雖然不知道是哪些店有，但你真的很幸運」、「這不是每家店都有的，這通常是廠商自己綁起來促銷」、「我去全聯買東西時，沒有買一送一」、「好好喔！我家附近的全聯都沒有優惠」。