全聯販售獨家聯名黑色口罩 英文字樣讓網友看了驚呼「想要」

因為新冠肺炎疫情影響，戴口罩已經成為每個人日常生活中的習慣，買口罩也彷彿是民眾的「新運動」，款式花色更讓消費者瘋狂不已。一名女網友昨（10）日到全聯超市消費時看到一款口罩標榜「全聯獨家」，買回來後打開發現口罩上有印字，PO上臉書後網友看了驚喜直呼「太稀有了」。

原PO在臉書「我愛全聯-好物老實説」寫道昨天在超市購物完準備結帳時，看到櫃檯擺放著一款黑色口罩，仔細一看發現盒子上面印著的是知名口罩品牌，而且還標註「全聯獨家‧限量販售」。

原PO說自己平時都是用實名制買口罩，所以對於這類特別的款式比較沒有研究，只不過是因為店員告訴她這口罩很難得，讓她笑說自己腦波弱就買了一盒。回家後打開拿出口罩，純黑色款式顯得相當有質感，上面還印有一些英文字樣，寫著「WE NEED BACKUP（請支援收銀）」。

她拍下照片PO上網後讓許多網友看了相當驚喜，「哇！請支援收銀聯名款耶」、「哇！黑色稀有」、「想衝一波」、「從來沒看過這一款，康乃馨也越來越跟上潮流了」、「這個品牌可信賴，全聯賣的至少有把關」、「嗚嗚嗚…我今天找了好多家都說沒有，好想要唷，請支援收銀太洗腦了」。

也有許多網友很好奇這款黑色口罩價格多少？原PO回應表示一盒裡面有20片，售價190元，讓想買的人聽了猶豫不決，「真是不便宜」、「早上有看到一堆，但我看到價錢，默默的放回去，覺得貴貴的」、「好貴哦，我還是買實名制的就好了」、「我也有看到，是我第一次在全聯看到口罩，但太貴了啊」、「我也是拿了覺得貴又放回去了，馬上被人拿走」。