女到好市多購物…結帳後店員說了一句話 網讚：就是帥

美式賣場好市多深受台灣消費者喜愛，常常會分享購物經驗。一位女網友表示，在好市多購買一個置物架，結帳後立即有店員上前說了「一句話」，讓她滿心歡喜。真相曝光，網友大讚「就是帥」。

一位女網友在《Costco好市多商品經驗老實說》粉專發文，到好市多買了一組置物架，該項產品總重量約有50公斤，就在她結完帳後，立即有店員上前詢問「需要幫忙上車嗎？」女網友分享了幫忙推貨到停車場的2位年輕工作人員背影照，直呼「齁！太貼心了吧」。

貼文一出，網友紛紛回應「給服務人員讚讚」、「認真做好的背影就是帥」，有同樣購物經驗的網友也說「好市多服務人員真的超貼心」、「我上次買電視，他們也是幫忙到搬上車」、「今天買了大量東西，還帶小娃，貼心的服務員也是詢問需要幫忙上車嗎？」、「記得買大型傢俱都會有工作人員協助上車！好市多這項服務很讚！」