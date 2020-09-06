低調上架！全聯「早餐神物」終於回歸 老饕暴動：好吃又鬆軟
知名賣場全聯福利中心，經常不定時推出新商品，吸引不少消費者的目光，近日有眼尖網友發現5月停賣的「早餐神物」悄悄上架，讓她手刀放入購物車買單，消息一出，引來鐵粉暴動直呼「等好久，終於重出江湖了」。
原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」貼出一張照片寫道，昨（5）日到全聯購物，意外發現5月就停賣的蜂蜜吐司出現在架上，當下立刻購入一包。該產品主打使用高雄岡山的龍眼蜜，吐司非常鬆軟且蜂蜜味道濃郁，一包6片裝售價39元，佛心價成為不少消費者的必買清單。
此文一出，吸引不少網友留言回應，「昨天看到超開心，立馬把剩下兩包下架」、「吐司不死甜，有蜂蜜味」、「超好吃又鬆軟」、「這款我也喜歡，烤酥之後很香」、「我也超愛，很久買不到了」、「很愛，運氣好會遇到8折」、「蜂蜜吐司單吃就好吃，抹奶油烤熱吃也不錯」。
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