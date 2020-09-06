兒子指定全聯「熱銷甜點」當生日蛋糕 網讚：好吃，很識貨

連鎖賣場全聯福利中心販售的甜點深受大眾喜愛，也經常與不同品牌聯手推出限定商品，日前有名媽媽表示，兒子指定這款「法式布蕾派」當生日蛋糕，雖然價格便宜但用料實在，不少愛好者看完表示，「好吃，兒子很識貨」。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」以「兒子指定的生日蛋糕」為題發文，並表示問了好幾次要不要去蛋糕店買，但他對法式布蕾派情有獨鍾，就連不愛蛋糕的哥哥都喜歡，原PO也笑說「兒子的願望很容易滿足，替我省下許多錢跟麻煩」。

此文一出馬上吸引大批網友回應，「這個好吃，CP值高」、「真的很好吃！我跟家裡的女兒都很喜歡」、「哇！你兒子真有眼光」、「一次嗑一個，超爽」、「兒子很懂吃耶」、「這蛋糕是我的全聯甜品首選」、「回購無數次，真心好吃」。

事實上，全聯的法式布蕾派榮登老饕心中的必買甜點，價格百元有找只要79元，外層派皮酥脆，內層吃得到濃郁蛋香，整體吃起來綿密柔軟，另外也有人透露美味升級的吃法，買完放進冷凍，要吃的時候拿出來退冰一下，派皮就會酥脆不軟爛。