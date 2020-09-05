全聯上架這款「鍋燒意麵」引網暴動：不用跟團購了

全聯福利中心好物眾多，便宜的價格吸引常吸引民眾前往採購，也有很多人大方在臉書分享自己發現的好東西，這次有網友發現全聯終於賣了一款「鍋燒意麵」，買回家後簡單加一顆蛋吃，湯頭是鰹魚蛤仔湯味，她直呼「好吃！」，也有其他人看到相當開心說「終於不用跟地方媽媽團了」。

網友在「我愛全聯-好物老實説」發文說，全聯終於有賣鍋燒意麵了，附調味包5入65元，馬上買回家煮看看，簡單加一顆蛋就很好吃，湯頭是鰹魚蛤仔湯味。

其他網友看了也暴動說「終於啊…之前都只有雞絲麵，我都只能跟它說路過掰掰」、「以前好像沒有賣鍋燒麵沒有看到，現在有賣鍋燒麵了！謝謝您的分享~」、「等等手刀去買! 這很方便又便宜」、「不用跟地方媽媽社團了」、「這款超級好吃，又沒有油垢味」，也有人提醒說「剛買了，回家立刻煮打開麵都是碎的，提醒要買的人要檢查一下哦」。