辣又香！全聯「這款泡麵」被推爆 老饕讚：已回購N袋

台灣泡麵品牌、口味眾多且方便料理又好吃，是不少民眾的宵夜首選。日前一名女網友分享台酒推出的「麻辣酒香豚肉麵」，並給予高分評價，邪惡文章曝光，釣出老饕回應「識貨的人最佳選擇」。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，台酒這次選用跟花雕酒齊名的玉山茅台料理酒，雖然外包裝寫上麻辣兩字，但她認為辣度是大眾可接受的，麻辣喉韻加上芳醇酒香，整體吃起來有豐富層次感，讓她大讚「這款泡麵讓我秒吃完」。

貼文一出，引來千名網友按讚留言，「下次買來試看看，對茅台有點好奇」、「這款泡麵真的好吃」、「台酒應該外銷泡麵」、「好吃！我已經回購N袋了」、「準備去囤貨」、「好吃，連小孩都愛」、「懷孕時唯一吃完的泡麵！」