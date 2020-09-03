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逛全聯見「安全帽」迅速買單 隱藏功能曝光網讚：超實用！

聯合新聞網 / 綜合報導
裝有奇異果的籃子，其實兼具濾水功能。圖擷自facebook
裝有奇異果的籃子，其實兼具濾水功能。圖擷自facebook

產品的外包裝如果可以拿來使用，相信能刺激消費者的購物慾望。日前一名女網友在超市的水果區發現「安全帽」，當下被可愛外型吸引，立刻放入購物車買單，事後分享至臉書並曝光其隱藏功能，不少婆媽看完驚豔地說「超級實用」。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」曬出照片寫道「買！單純就是被籃子打動到，外型蠻可愛的，又能洗米洗菜」，只見外形神似安全帽的綠色籃子，裡頭裝著奇異果販售，消費者買回家別急著丟掉，因為籃子底下有小洞口兼具濾水功能，可說是一物二用啊！

裝奇異果的籃子，有人認為像安全帽，也有人覺得像頭盔。圖擷自facebook
裝奇異果的籃子，有人認為像安全帽，也有人覺得像頭盔。圖擷自facebook

照片在網上曝光，引來網友暴動直呼，「已購入拿回來使用，只是奇異果要吃很久」、「我昨天也腦波弱的買了」、「這籃子洗菜超方便」、「跑了兩家都沒有，好想要」、「我每次去全聯都會找這個奇異果籃」、「真好，不是每間全聯都有賣」。

另外也有人打趣地說，籃子比較像頭盔而不是安全帽，「明明就是中古武士的頭盔」、「別騙我，這個明明就是盔甲武士的頭盔」。

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