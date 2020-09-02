她讚全聯這款水餃心中第一名 「抵制的人努力抵制，讓我來買」

全聯福利中心是目前台灣店數最多的超級市場，因提供各式各樣經濟實惠的商品，而成為廣大民眾常去採購食品和日用品的地方。常有民眾在臉書相關社團發文分享喜歡的全聯好物，引發一陣陣「買到斷貨」的採購熱潮。日前有一名網友分享某個牌子的水餃，大讚該牌水餃很大顆、肉汁多且餡料飽滿，更揚言「成為我目前心中的第一名水餃了，希望抵制的人努力抵制啊！讓我來買就好了」，分享文曝光後，出現近千則網友評論，表示「看起來不錯吃」、「要去買來吃吃看」。

一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」PO文說，自己以往都買台糖和及第的水餃，「但這個漢漢水餃變成我目前心中的第一名水餃了」。原PO透露，自己去逛全聯時，架上剩最後兩包漢漢水餃，比起全聯通路其他品牌水餃，光大小跟飽滿度就差很多。

原PO附上剛從冷凍庫拿出來、未拆封的包裝照，以及把水餃煮熟後的照片，稱讚說漢漢水餃一包有20顆，售價138元，雖然平均一顆的價格逼近7元，不過水餃大顆、肉汁很多且餡料飽滿，目前只看到高麗菜口味。更放話表示，「希望抵制的人努力抵制啊！讓我來買就好了」，引發不少網友熱議。

此文一出，不少網友興奮表示「看起來不錯吃，明天來買買看」、「真的很飽滿的感覺，要去買來吃吃看」、「他的水餃超強，終於進貨了」、「哪邊的全聯有，我怎麼沒有看到？」、「慘了！要買不到了」、「飽滿度有像他（館長）的肌肉」、「誰出的不重要，好吃最重要」、「光選用台灣溫體豬肉，就打趴冷凍水餃市場了」。

日前有一名網友分享某個牌子的水餃，大讚該牌水餃很大顆、肉汁多且餡料飽滿，更揚言「成為我目前心中的第一名水餃了，希望抵制的人努力抵制啊！讓我來買就好了」。 圖／擷取自臉書社團「我愛全聯-好物老實説」

日前有一名網友分享某個牌子的水餃，大讚該牌水餃很大顆、肉汁多且餡料飽滿，更揚言「成為我目前心中的第一名水餃了，希望抵制的人努力抵制啊！讓我來買就好了」。 圖／擷取自臉書社團「我愛全聯-好物老實説」