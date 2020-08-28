能吃嗎？好市多牛排冷凍1年「整片黑化」 內行曝變色原因

冷凍牛排方便料理、保存期限長，吸引不少消費者購買，但一名女網友表示去年在好市多購買戰斧牛排，怎料日前拿出來卻驚見表面呈現黑色光澤，讓他好奇是否可以食用，照片在網上曝光，釣出內行人留言解答。

原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文指出，去年購買戰斧牛排沒有立刻煎來吃，而是將它真空包裝冷凍存放冰箱，直到昨（27）日從冰箱拿出發現顏色產生變化，從原本的鮮紅色變成整片「黑化」，為了避免拉肚子，原PO疑惑地說「這樣還可以吃嗎？」

對此，鄉民們說出自己的看法，「可以吧！很多餐廳冷凍放比你久」、「解凍後聞味道，切一小片微波或煎熟試吃」、「健保卡先準備好」、「就算真空包裝，放一年的肉也會壞掉」、「真空包裝沒長冰晶，壞掉機率很低」、「可以，冷藏解凍後常溫放個2~30分鐘醒一下」。

另外有行家解釋牛肉真空冷凍，經過幾個月會因為缺氧而變色，這是正常現象可以食用，「正常，表面氧化切掉就好」、「顏色變淡只是牛肉的肌紅蛋白缺氧而已，包裝打開接觸空氣一陣子後會變紅」。但也有人提醒，家用冰箱的溫度不夠低，可能會影響到物品的新鮮度，就算是真空包裝也不要存放太久。