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好市多新品「龍蝦麵」另附高cp值配料 網友：還不買爆！
美式賣場好市多常常推出cp值高的商品，是許多家庭主婦們的最愛，冷食區繼雞肉酪梨捲後，這次又推超狂新品！日前有網友分享一款「蒜香龍蝦義大利麵」，整體份量夠兩個人吃，且盒中另附一盒蒜片，份量很多，還能拿來炒菜，貼文一出也引起大批網友說要買爆，還有其他網友點出現在大蒜很貴，附這一盒實在划算。
原PO在臉書社團「COSTCO好市多消費經驗分享區」分享「蒜香龍蝦義大利麵」，表示買來吃後覺得很不錯，份量很大，且蒜片是分別另外裝在小盒子裡的，給得很多，因此剩下的還能拿來炒菜，cp值非常高。
原PO分享的圖中可見這款「蒜香龍蝦義大利麵」，價格是499元，重量約830公克，裡面的料看起來非常豐富，除了龍蝦肉以外，還有蛤蜊、小番茄、九層塔葉，另外，蒜片則是切好，與麵隔開，另放在小盒子裡面。
另外，有網友問到龍蝦肉份量多不多，原PO也回應到「還好，不少，可是沒有到非常多」，至於整體份量原PO感覺至少是兩個人的份量，因為麵蠻多的，若食量不大可以至少三人份。
貼文一出，引起網友熱議，紛紛留言要買爆，還有網友指出現在大蒜很貴，根本有買有賺，說到「好市多越來越狂了」、「龍蝦~特別！看起來很好吃喔」、「露營可以吃」、「露營超方便的」、「這禮拜採買」、「買爆好市多」。
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