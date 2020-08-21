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好市多蛋黃酥12顆449元 網友分享品嚐心得：內餡誠意十足

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友在美式大賣場看到已經有蛋黃酥上架販售，讓他好奇想知道味道如何。 圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」
有網友在美式大賣場看到已經有蛋黃酥上架販售，讓他好奇想知道味道如何。 圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」

再過一個多月中秋節即將到來，每到中秋不可或缺的應景食物之一就是月餅，不只傳統糕餅店、麵包店會賣，量販店、飯店也紛紛推陳出新，搶攻消費者的味蕾。知名美式大賣場好市多（Costco）最近開始販售傳統口味蛋黃酥，有網友想知道味道嚐起來如何，於是上網PO文詢問，貼文引來許多老饕的心得分享。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，日前他到好市多購物時看到一款蛋黃酥，一盒裡面有12個，售價449元，平均一顆37.4元，與市面上一顆4、50元相比算很便宜。口味分為「奶油烏豆沙蛋黃酥」、「鹹豆蓉蛋黃酥」一甜一鹹兩種，讓原PO看了垂涎欲滴，很想買一盒回家吃看看，不過又怕踩雷，只好先上網發文詢問鄉民們意見。

貼文一出就有鄉民留言分享吃過的感想，「中壢店購入，就一顆37元來說，皮跟餡還好，烏豆沙味道就中規中矩，鹹豆蓉的部分有油蔥酥的味道，鹹甜鹹甜的，口味給75到80分；蛋黃的部分很可以，給85到90分。」

還有人吃過後對於口感、包裝以及價格有些小失望，「乾，太乾」、「我很愛到處吃蛋黃酥，但第一次有吃不完的蛋黃酥，沒有香味，從皮內餡到蛋黃都是」、「今天買了一盒，跟隨便巷口小麵包店買的很像，普通、沒有記憶點，這個包裝也不適合送人」、「先不管好不好吃，這價錢一個37.4我就不買」、「我覺得包裝不適合中秋節送禮」、「一顆快四十元，嗯~還是找專業的買卡好」、「真心覺得不便宜，同價錢應該有名的店比較好吃吧」。

不過也有人覺得沒有那麼差，「今天有試吃，內餡還可以，蛋黃也是一顆」、「其實內餡誠意十足，但是外皮略顯乾，對於不愛太油的是可以」、「我覺得不錯吃欸，不過每個人對吃的感受不同，你可以買來吃吃看」、「如果裡頭是一整顆鹹蛋黃，那這價位真的是便宜」。

一盒12個蛋黃酥售價449元。 圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」
一盒12個蛋黃酥售價449元。 圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」

好市多 中秋節 蛋黃酥

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