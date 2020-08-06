快訊

美「中」軍機巴士海峽周旋 共機侵我ADIZ遭廣播驅離

鉛中毒案中藥商被搜索 子為父抱不平：重點在不能入藥

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好市多買「盒裝牡蠣」 回家打開竟發現有偷渡客

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友上網發文分享從好市多買回來的盒裝牡蠣，打開包裝後才發現竟發現有其他東西在盒子裡。 圖截自Costco好市多商品經驗老實說
有網友上網發文分享從好市多買回來的盒裝牡蠣，打開包裝後才發現竟發現有其他東西在盒子裡。 圖截自Costco好市多商品經驗老實說

每逢例假日，美式大賣場好市多Costco總是擠滿購物人潮，而近期也推出期間限定的「盒裝牡蠣」，更在網路上掀起一波搶購熱潮。但日前卻有網友上網發文分享，自己買回家打開包裝後才發現，竟有其他東西在盒子裡。

原PO於4日在《Costco好市多商品經驗老實說》臉書社團PO文分享，在好市多看到新品盒裝的冷藏牡蠣，想說買回來吃看看，但明明是整盒的牡蠣，卻在裡面挖到一個硬殼的東西，仔細端詳後才發現竟然是一顆疑似「孔雀蛤」亂入。讓原PO發文表示「嚇我一跳想說怎麼裡面有硬硬的」。

此文一出，便引起網友們紛紛留言，「間諜牡蠣」、「偷渡⋯」、「嚇一跳…看成蟑螂」、「身在曹營心在漢」、「買牡蠣送孔雀貝，划算」。更有網友分析「看起來好像孔雀蛤，常常吸附在蚵仔棚」、「這是淡菜貝殼，也可以叫孔雀蛤」、「是孔雀蛤啦哈哈哈」。

還有網友開玩笑表示，「像極了，出軌的愛情」、「可惜沒送珍珠」、「臥底的說：糟糕～被發現了」、「有珍珠嗎？」、「這驚喜……像極了愛情」、「是我啊！你的國中同學蛤蜊！你不記得我了嗎？」。

好市多 Costco 購物

延伸閱讀

百元理髮都靠運氣？ 男竟遇「超專業服務」

遇臉臭大學生訂餐沒說「謝謝」 遭外送員斥：餐點還我

為何自助加油在台灣不流行？網友曝「3大關鍵」還是人工好

年輕男子突拉飛機「緊急出口」拉把 竟只因好奇心作祟

相關新聞

好市多買「盒裝牡蠣」 回家打開竟發現有偷渡客

每逢例假日，美式大賣場好市多Costco總是擠滿購物人潮，而近期也推出期間限定的「盒裝牡蠣」，更在網路上掀起一波搶購熱潮。但日前卻有網友上網發文分享，自己買回家打開包裝後才發現，竟有其他東西在盒子裡。

家中必備！網友一面倒推「這款辣椒醬」：根本無人能敵

調味料是烹飪時不可或缺的好物，加進食材能提升料理風味，日前有網友表示，市面上調味料百百種，其中塔巴斯科辣椒醬（Tabasco sauce）最對自己的味，好吃程度根本無人能敵，貼文一出，引起不少老饕討論。

看似平凡！全聯這款蛋糕被網友推爆 直呼：甜點櫃的第一名

知名賣場全聯福利中心，因商品多樣化又常推出新產品而吸引顧客上門，不少顧客會在裡面嚐鮮，試試新產品，只要有不錯的就會被PO上臉書社團，往往會造成一股搶購風潮，這次有人推薦了一款「72％特級巧克力捲」，蛋糕綿密不乾，有人甚至形容是「全聯甜點櫃的第一名」。

全家夯品「蟹膏飯糰」熱賣 內行人曝「多一動作」才好吃

全家便利商店繼二月販售「江原道雪蟹蟹膏」，引起一波搶購熱潮後，29日又再度推出了「江原道雪蟹蟹膏」飯糰與細卷組，讓不少人爭相購買嘗鮮。有網友在社群網站分享自己與家人的吃後感想，引起不少網友討論。

超商新品「豆漿珍珠雪糕」 網友讚：意外超搭！

夏天是吃冰的季節，各品牌無不絞盡腦汁推出口味奇特的新品，製造噱頭。就有一位喜歡嘗試各種便利商店冰淇淋的網友，在PTT上分享她近期吃過最驚豔的冰棒新品「光泉豆漿珍珠雪糕」，豆漿和珍珠看似不搭，但其實意外好吃，也得到許多網友認同。

CP值最高的乾拌麵首選 網一致：只推這個沒有其他

市面上的乾拌麵總類琳瑯滿目，價格落差更是大，該怎麼選擇CP值最高的品項變成了一大學問。近日就有網友分享表示，一開始這種乾拌麵一包也才十元，想多試幾種口味都不心疼，但是因現在品牌超多，售價也愈賣愈貴，怕忍痛買了卻發現不好吃真的會氣死， 所以想尋求網友建議「想問問大家哪個乾拌麵CP值最高？」

好市多用餐區遇熱心姐幫收垃圾 小鮮肉回頭慘呼：阿姨不要！

美式賣場好市多（Costco）除了販賣各種日常用品及生鮮蔬果外，許多人也喜歡購買熟食回家，或在其內用區點餐享用，但也因該區免費提供的洋蔥、醬料常被貪心的人「打包」帶走，產生不少爭議。

好市多新品爆漿乳酪蒜香麵包超邪惡 網大讚：已再次回購

知名美式賣場好市多（Costco）不僅商品選擇多樣，還會不定時推出限定商品，因此時常吸大批民眾搶購。今（28）日就有一名女網友在臉書《 Costco好市多商品經驗老實說 》中PO文提到，昨天她到好市多購物時剛好看到有新產品試吃，於是就上前拿了一塊，沒想到吃完後她就立馬拿了一盒回家，好吃的程度讓她直呼「好香、好吃、好邪惡」。

他為中頭獎到好市多買豬腳和吐司 網：完蛋要缺貨了

威力彩連續摃龜46期，今（23日）頭獎獎金上看25億元造成全台民眾瘋買，期待可以一舉成為億萬富翁。日前有民眾到好市多購物時特地購買了豬腳和吐司，因為豬腳「補運」和吐司「有財」，讓網友全笑翻更說「完蛋要開始缺貨了」。

整車搬！好市多香魚氣炸完金黃酥脆 網暴動：我等一年了

氣炸鍋方便又不容易失手，只需要把食物放入再設定時間就可以得到美味的餐點，是許多人煮飯時的好幫手。日前一名網友在好市多一口氣購買了14盒母香魚，使用氣炸鍋料理後金黃色澤讓人看了食指大動，貼文曝光許多網友也紛紛留言表示「香魚真的很適合氣炸！」

7-11大腸肉羹麵線網友推爆 喊：已回購4次

超商商品多元，近日有網友分享7-11的大腸肉羹麵線，並強調淋上附贈的黑醋更是美味，而其他網友也相當讚賞這款麵線，更有人因為裡頭沒有加香菜，讓他滿意喊「必須買爆」。

兩款重口味泡麵難抉擇 網大推：都買最明智

泡麵不僅方便、快速還有眾多口味可以選擇，是許多人喜愛的食物之一，日前有網友推薦兩款重口味泡麵，Q彈麵條配上涮嘴XO海鮮醬或塔香醬包，讓人吃了一口接著一口，更說原本猶豫不決的他一次購買兩種口味「真是明智的決定！」

熱門新聞

豪砸「1400多張三倍券」買貨車 照片曝光網笑：店家蓋章蓋到手軟

吃到飽餐廳聽到「這個吃超飽」 回頭見2歲女兒：老闆會哭死

30歲沒出過雙北很誇張？ 網曝關鍵原因「機能強到沒差」

「鄉下買房」日本比台灣更便宜？網點關鍵嘆：別傻了

鬧區掉了2000元2小時後幸運找回！他慶幸：習俗救荷包

網賣「蟑螂乾」零食你敢吃嗎？ 他一查古書驚呆其功效

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。