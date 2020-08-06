好市多買「盒裝牡蠣」 回家打開竟發現有偷渡客

每逢例假日，美式大賣場好市多Costco總是擠滿購物人潮，而近期也推出期間限定的「盒裝牡蠣」，更在網路上掀起一波搶購熱潮。但日前卻有網友上網發文分享，自己買回家打開包裝後才發現，竟有其他東西在盒子裡。

原PO於4日在《Costco好市多商品經驗老實說》臉書社團PO文分享，在好市多看到新品盒裝的冷藏牡蠣，想說買回來吃看看，但明明是整盒的牡蠣，卻在裡面挖到一個硬殼的東西，仔細端詳後才發現竟然是一顆疑似「孔雀蛤」亂入。讓原PO發文表示「嚇我一跳想說怎麼裡面有硬硬的」。

此文一出，便引起網友們紛紛留言，「間諜牡蠣」、「偷渡⋯」、「嚇一跳…看成蟑螂」、「身在曹營心在漢」、「買牡蠣送孔雀貝，划算」。更有網友分析「看起來好像孔雀蛤，常常吸附在蚵仔棚」、「這是淡菜貝殼，也可以叫孔雀蛤」、「是孔雀蛤啦哈哈哈」。

還有網友開玩笑表示，「像極了，出軌的愛情」、「可惜沒送珍珠」、「臥底的說：糟糕～被發現了」、「有珍珠嗎？」、「這驚喜……像極了愛情」、「是我啊！你的國中同學蛤蜊！你不記得我了嗎？」。