看似平凡！全聯這款蛋糕被網友推爆 直呼：甜點櫃的第一名

知名賣場全聯福利中心，因商品多樣化又常推出新產品而吸引顧客上門，不少顧客會在裡面嚐鮮試新產品，只要有不錯的就會被PO上臉書社團，往往會造成一股搶購風潮，這次有人推薦了一款「72％特級巧克力捲」，蛋糕綿密不乾，有人甚至形容是「全聯甜點櫃的第一名」。

網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」PO文說，日前到全聯買了一款72%特級巧克力捲蛋糕，一打開包裝巧克力的味道就衝上來，蛋糕綿密不會乾，咬一口巧克力味相當濃厚，她推薦大家「很值得買來試試」。