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看似平凡！全聯這款蛋糕被網友推爆 直呼：甜點櫃的第一名
知名賣場全聯福利中心，因商品多樣化又常推出新產品而吸引顧客上門，不少顧客會在裡面嚐鮮試新產品，只要有不錯的就會被PO上臉書社團，往往會造成一股搶購風潮，這次有人推薦了一款「72％特級巧克力捲」，蛋糕綿密不乾，有人甚至形容是「全聯甜點櫃的第一名」。
網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」PO文說，日前到全聯買了一款72%特級巧克力捲蛋糕，一打開包裝巧克力的味道就衝上來，蛋糕綿密不會乾，咬一口巧克力味相當濃厚，她推薦大家「很值得買來試試」。
此文一出馬上吸引大批網友回應「有點苦味，不會到很甜，真的很好吃！非常推薦！」、「很好吃！拆開一下子跟兩個吃貨就ko了」、「這個好吃，個人認為是全聯甜點櫃的第一名」、「這個超推」、「這款上次遇到六折就買了，一吃驚為天人～全家都超愛」但也有人認為「哦，看了這篇有膽的買回來試吃，3個人吃，一致都認為沒有巧克力的味道啊？」、「奶油有點腻，蛋糕體倒是好吃」。
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