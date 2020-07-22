7-11大腸肉羹麵線網友推爆 喊：已回購4次

超商商品多元，近日有網友分享7-11的大腸肉羹麵線，並強調淋上附贈的黑醋更是美味，而其他網友也相當讚賞這款麵線，更有人因為裡頭沒有加香菜，讓他滿意喊「必須買爆」。

有網友在「7-11全家 各超商新品資訊共享」分享7-11一款大腸肉羹麵線，於是毅然決然地直接買了3碗嚐鮮，原po表示，裡頭的湯頭相當濃郁，外加兩大條肉羹和滷大腸，再淋上附贈的黑醋，讓他直呼「超美味」，大力推薦網友一定要嘗試。

而不少網友都稱讚，「超好吃」、「我是第4次回購，真的好吃」、「這個一定要買來試吃，我最愛吃麵線了」，但也有網友認為份量太少，「好少，吃不夠」、「真的好吃，只是料感覺少」、「份量對男生來說一定吃不飽喔」。

由於此款麵線沒有額外添加香菜，也讓不喜歡香菜味道的網友紛紛推薦直言，「沒香菜及格了」、「沒香菜不用說就是滿分」、「沒有香菜，完美」、「沒有香菜就加50分」、「沒有臭菜，必須支持，買爆」。