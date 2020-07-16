快訊

漢光演習直升機墜毀！機上2官兵傳不治 軍方回應了

總統府公布：前大法官羅昌發出任WTO代表

聽新聞
test
0:00 / 0:00

商品快過期怎麼辦？ 她見全聯這樣做大讚「太佛心」

聯合新聞網 / 綜合報導
有女網友在一家全聯超市看到店家將即期品拿出來大方送，讓她大讚實在太佛心了。 圖／翻攝自「我愛全聯-好物老實説」
有女網友在一家全聯超市看到店家將即期品拿出來大方送，讓她大讚實在太佛心了。 圖／翻攝自「我愛全聯-好物老實説」

超商、超市、大賣場販賣的商品五花八門、琳瑯滿目，但東西太多賣不完怎麼辦？有的店家會將即期品打折促銷，一來可以讓客人撿便宜，二來也能不浪費食物，可說是一舉兩得。不過有女網友發現知名超市「全聯福利中心」不是將即期品做促銷，而是直接拿出來贈送，讓她大讚「太佛心」。

原PO在臉書「我愛全聯-好物老實説」表示，她在高雄鳳山的一家全聯看到店家將一些零食餅乾放在櫃檯上，旁邊還擺了告示寫著「惜福商品，免費拿取」，原來這些都是即將到期的「即期品」，為了不浪費食物，所以擺出來供客人自由索取，讓原PO看了直呼「目前看過最佛心的全聯，第二次看到即期品拿出來贈送」。

原PO還說這家店的店員很熱心又可愛，例如她買蛤蠣時，店員會提醒要讓蛤蠣吐沙，買雞蛋也會貼心的提醒客人小心拿取，她有感的表示「買東西要的是一種感覺，寧願騎遠一點、離家近第二家」。

許多網友看了很羨慕，「店員真的很棒」、「好棒的店喔！簡直是全聯的模範店，還會這麼貼心的提醒」、「哪間門市有這福利？」、「哪家？我也要來去朝聖這位店員」、「真心覺得服務態度很重要，我家附近的態度不好」、「很棒的做法」、「為什麼別人家的全聯都那麼佛心？」、「別人的全聯永遠不會讓人失望」；還有人也遇過同樣情形，「我遇過2次，店員主動要我拿給小孩吃」、「拿過贈品兩次，超感謝」。

全聯

相關新聞

商品快過期怎麼辦？ 她見全聯這樣做大讚「太佛心」

超商、超市、大賣場販賣的商品五花八門、琳瑯滿目，但東西太多賣不完怎麼辦？有的店家會將即期品打折促銷，一來可以讓客人撿便宜，二來也能不浪費食物，可說是一舉兩得。不過有女網友發現知名超市「全聯福利中心」不是將即期品做促銷，而是直接拿出來贈送，讓她大讚「太佛心」。

好市多這款零食加入泡麵高度還原 網友大推：像在吃真的香菇

知名美式賣場好市多（Costco）除了商品選擇多樣、物美價廉外，更時常推出許多限定商品，因此總吸引大批民眾瘋狂搶購。對此，昨（11）日就有一名女網友在臉書《 Costco好市多商品經驗老實說 》中PO文提到，昨天她到好市多購物時，意外發現一款名為「脆雙菇」的零食，不僅吃起來爽脆，甚至還可以加入各種菜餚中，讓原PO忍不住直呼「超好用！」

她完美調配好市多消暑飲品 網一看搖頭：保證拉到懷疑人生

今夏氣溫屢創新高，六月更飆破38.9度的高溫，這時來上一杯清涼飲料簡直是一大享受，近日有女網友拿好市多販賣的商品，調配出「消暑神飲」，不過其他人看完卻頻頻搖頭，直呼「保證拉到懷疑人生」。

她批這款烏龍麵「好市多最雷」！網友護航：是妳不會煮

美式大賣場好市多（Costco）是許多人尋找美食的天堂，但也難免會遇到不合胃口的商品。一名女網友日前買到一款烏龍麵，大呼是她「買過最雷的東西」，然而也有很多網友跳出來反駁，認為是當事人「不懂煮」。

逛寶雅見「童年零食」稱霸一整排 員工曝真相網大推

市面上販售各種零食，每個品牌都有各自擁護者，近日有網友逛寶雅發現架上放了一整排的「玉米濃湯」，這讓他好奇「這款餅乾有那麼熱銷好吃嗎」，貼文曝光後，釣出寶雅員工神解答。

好市多牛小排竟成「油」小排 網怒：年費繳假的？

知名美式賣場好市多（Costco）不僅商品價格實惠，也會時不時推出自家「限量商品」，因此總吸引許多民眾瘋搶。不過日前卻有一名網友在臉書《 Costco好市多商品經驗老實說 》中PO表示，近日他去好市多購物時，準備要購買「帶骨牛小排燒烤片」，沒想到買完回家拆開後卻發現，牛小排幾乎沒有肉，只有一大堆油脂，讓他不禁直呼「衝擊實在太強了！」

超商業務廣！他驚見「虛擬變實體」超傻眼：還辦書展？

我國各大鄉鎮都有數家便利商店，不只提供繳費、寄貨等服務，甚至還有複合式的商家。有網友直擊台北一家便利商店內竟有書櫃，消費者可在店內購買書本。其他還有網友分享曾看過「自助洗衣店」、「健身房」、「藥妝店」等，鄉民直呼「太厲害了」。

打開泡麵見「圖文相符」 誇張蝦仁數量讓網友笑：好蝦喔！

美式賣場好市多（Costco）經常不定時推出新商品，吸引不少消費者爭相搶購。日前有網友購買一款鮮蝦泡麵，沒想到打開包裝卻被驚艷，因為裡頭竟然有「35隻蝦仁」，照片在網上曝光，引來網友留言笑說「好蝦喔！」

軟糖界的霸主是誰？ 眾人推「這品牌」架上有就買

軟糖深受大小朋友喜愛，除了口味多元外，百變造型更是讓人愛不釋手，這讓一名網友好奇「大家最愛的軟糖是哪一種」，不少人熱情回應，其中一款「水果軟糖」廣受鄉民喜愛推崇。

她怒好市多起司是「地雷」 意外釣出眾擁護者：超好吃

知名美式賣場好市多商品種類眾多，許多民眾都會挖掘好物與他人共享，往往都會吸引許多人瘋搶。有一名網友則PO文表示有一款「卡門貝爾」是地雷，反而釣出很多網友反擊說「這個很好吃。」、「看完超想吃」。

家樂福開賣「生吐司」每店10條 成分表曝光網友大推：很可以！

近來由於日本生吐司名店進駐台灣，使得主打成分、無添加、不切片的生吐司也紅遍全台，許多麵包店也跟風推出「生吐司」吸引顧客上門。而大型賣場繼全聯5月推出「READ BREAD生吐司」造成熱銷後，家樂福也宣布7月開賣，且打出限20間店、每店限量10條，更讓所有人躍躍欲試準備搶購。

會在全聯買水果嗎？ 內行激推「2商品」：隨便挑都好吃

台灣一年四季盛產許多鮮甜可口的水果，然而現今購買水果的途徑非常多，除了傳統市場外，連鎖超市、便利商店、生鮮電商都能買到，對此有網友好奇「大家會買全聯的水果嗎」，不少人熱情回應，其中有兩樣水果商品被最多人大讚「隨便挑都好吃」。

熱門新聞

「這是政府發給我的」國二兒子討不到三倍券 怒嗆母：妳侵占

台灣南北生活型態差很大？ 眾一致狂嘆「出了台北像沒腳」

同事點牛排要求「4.7分熟」 男傻眼：是在算圓周率？

孩暑假作業讓單親媽崩潰：工作已經夠累 還要抽空帶孩子爬山

小孩咖啡廳哭鬧 她貼心提醒卻遭路人嗆：妳以後也會有小孩！

她生產過程「全程無醫師」 網驚：地表最強母親

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。