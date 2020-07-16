商品快過期怎麼辦？ 她見全聯這樣做大讚「太佛心」

超商、超市、大賣場販賣的商品五花八門、琳瑯滿目，但東西太多賣不完怎麼辦？有的店家會將即期品打折促銷，一來可以讓客人撿便宜，二來也能不浪費食物，可說是一舉兩得。不過有女網友發現知名超市「全聯福利中心」不是將即期品做促銷，而是直接拿出來贈送，讓她大讚「太佛心」。

原PO在臉書「我愛全聯-好物老實説」表示，她在高雄鳳山的一家全聯看到店家將一些零食餅乾放在櫃檯上，旁邊還擺了告示寫著「惜福商品，免費拿取」，原來這些都是即將到期的「即期品」，為了不浪費食物，所以擺出來供客人自由索取，讓原PO看了直呼「目前看過最佛心的全聯，第二次看到即期品拿出來贈送」。

原PO還說這家店的店員很熱心又可愛，例如她買蛤蠣時，店員會提醒要讓蛤蠣吐沙，買雞蛋也會貼心的提醒客人小心拿取，她有感的表示「買東西要的是一種感覺，寧願騎遠一點、離家近第二家」。

許多網友看了很羨慕，「店員真的很棒」、「好棒的店喔！簡直是全聯的模範店，還會這麼貼心的提醒」、「哪間門市有這福利？」、「哪家？我也要來去朝聖這位店員」、「真心覺得服務態度很重要，我家附近的態度不好」、「很棒的做法」、「為什麼別人家的全聯都那麼佛心？」、「別人的全聯永遠不會讓人失望」；還有人也遇過同樣情形，「我遇過2次，店員主動要我拿給小孩吃」、「拿過贈品兩次，超感謝」。