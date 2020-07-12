好市多這款零食加入泡麵高度還原 網友大推：像在吃真的香菇

知名美式賣場好市多（Costco）除了商品選擇多樣、物美價廉外，更時常推出許多限定商品，因此總吸引大批民眾瘋狂搶購。對此，昨（11）日就有一名女網友在臉書《 Costco好市多商品經驗老實說 》中PO文提到，昨天她到好市多購物時，意外發現一款名為「脆雙菇」的零食，不僅吃起來爽脆，甚至還可以加入各種菜餚中，讓原PO忍不住直呼「超好用！」

原PO在文中表示，她在好市多購入一款香菇零食，原本還不太敢嘗試，後來買回家吃過才發現，此款「脆雙菇」零食比同品牌另一款「纖三薯」好吃很多，原PO一開始還很擔心吃起來會和「纖三薯」一樣很硬、吃得「很辛苦」，然而此款零食吃起來酥鬆而不脆硬，剛好很適合牙口不好的人。

從原PO貼出的照片中可看見，該零食除了可以單吃外，還可以添加在濃湯、沙拉和餐前小菜等料理中，非常方便又營養。原PO甚至還把香菇加入泡麵中，還原程度讓她大讚「煮泡麵加料還原變新鮮版，微鹹不甜！」

PO文一出後，立刻引來大批網友熱議，紛紛留言回應「加泡麵真的很讚，很像在吃真的香菇」、「跟發泡香菇一樣，用煮的會比單吃好吃」、「超愛脆雙菇，沒有什麼添加物，連含鈉量都很低」、「原來這個可以泡水復原，實在太酷了」、「真的比纖三薯好吃很多」、「居然可以加泡麵還原，太厲害也太方便」、「就是脫水蔬菜的概念」、「拿來泡泡麵或煮湯麵都很好吃」。