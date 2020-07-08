她批這款烏龍麵「好市多最雷」！網友護航：是妳不會煮

美式大賣場好市多（Costco）是許多人尋找美食的天堂，但也難免會遇到不合胃口的商品。一名女網友日前買到一款烏龍麵，大呼是她「買過最雷的東西」，然而也有很多網友跳出來反駁，認為是當事人「不懂煮」。

這名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出一款烏龍麵的照片，直接了當的批評這是她「在好市多買過最最雷的東西」，煮完就倒掉，「什麼爛糊糊的東西啊」，讓原本對日本產品很有信心的她大失所望。

此心得吸引不少同樣不滿意該商品的網友出聲附和，「這真的很雷+1，吃起來太軟爛了，一點口感都沒有」、「我也覺得雷，麵容易爛爛的，湯頭有點酸」、「真的很雷，麵爛到不行，煮一包其他都丟垃圾桶了」、「湯頭不錯！但麵試了很多種方法煮還是不OK」、「冷藏煮完全不Q，超雷，被欺騙的感覺，硬著頭皮吃完」，也有人笑說「這個豆皮是主角，麵是送的喔！」。

但有更多網友跳出來護航這款烏龍麵，質疑是發文者「煮壞了」，「這麵已經是熟的嘍！不能認真煮它」、「湯滾了，放入麵拌一下即可食用，不要一直滾」、「水滾了，放麵，麵分開了，就熄火了，很快，又方便」、「這包要冷藏，我也是搞錯用冷凍的，真的放下去不到1分鐘整個糊掉」。

還有許多人分享美味煮法，「水300cc滾+料+烏龍麵+蛋，不用1分鐘馬上關火，好吃」、「我都加泡菜豆腐肉片，直接微波變成泡菜烏龍」、「這麵條很快熟，不用煮太久，再加點青菜跟肉片，很清爽喔！」、「我覺得很好吃，我會先將自己額外加的材料煮熟，再放入烏龍麵煮滾即可，加入豆皮熄火」。