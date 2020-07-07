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逛寶雅見「童年零食」稱霸一整排 員工曝真相網大推

聯合新聞網 / 綜合報導
網友見這款零食佔滿一整排貨架，大感不可思議。圖擷自dcard
網友見這款零食佔滿一整排貨架，大感不可思議。圖擷自dcard

市面上販售各種零食，每個品牌都有各自擁護者，近日有網友逛寶雅發現架上放了一整排的「玉米濃湯」零食，這讓他好奇「這款餅乾有那麼熱銷好吃嗎」，貼文曝光後，釣出寶雅員工神解答。

原PO在「Dcard發文表示「為什麼這款玉米濃湯可以稱霸一整排的零食架？而且在便利商店也很少見」，只見這款玉米濃湯餅乾佔滿上方一排，就連底下貨架也能看到，跟其它品牌相比擺放數量十分驚人。

貼文一出，有寶雅員工跳出來解釋，「我是寶雅員工剛好也負責食品部門，因為這款在寶雅賣很好，所以通常都會訂很多量來衝，而且也便宜當然客人購買率就更高」、「雖然看起來普普，但其實賣很好喔！」、「之前待過寶雅，好買的商品就會進比較多」。

另外有不少愛好者留言表示，「超好吃愛爆」、「這個超級無敵好吃，可是每次都只有寶雅有看到，所以每次去都瘋狂買」、「好吃又超便宜，裡面還不是裝空氣」、「從小到大的最愛」、「國、高中福利社的心頭好」、「想吃零食時必買，吃不膩」。

寶雅 零食 Dcard

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