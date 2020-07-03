他在全聯發現這款懷舊冰棒 網友直呼：吃的是回憶

炎炎夏日，來上一支冰棒清涼又消暑，廠商為了搶攻商機紛紛推出多樣、創新口味的冰來吸引消費者，然而在這些新穎的產品中，老廠牌、傳統的冰品就顯得黯淡許多，一名網友在全聯超市看到一款小時候吃過的冰棒，讓他相當驚喜，低調、簡單、不花俏的口味和造型，也勾引起許多網友的童年回憶。

原PO在臉書「我愛全聯-好物老實説」貼出照片並寫道，日前他去全聯購物時，看到一包老廠牌所出的棒棒冰，這款冰棒是細長綠色包裝，而且還是檸檬口味，一包5支特價75元，讓他看了相當開心。原PO回憶起童年往事說，小時候就有吃過這款冰棒，當時一支3元，每當零用錢花完後，就很期待同學能把冰棒的頭轉下來，「施捨」給他塞牙縫，這也讓他忍不住的說「我吃的是回憶」。

貼文也勾引起許多網友往日的回憶，「我也還在3塊錢的概念，那天在7-11看到一支20元，我就發現3塊離我好遠」、「小時候的回憶 ，超懷念的，味道還是一樣的嗎？」、「這忘記當年買多少了，只記得還有手指雪糕，玉米造型的冰和西瓜冰」、「小時侯那個頭是跟弟弟互換口味的」、「吃的是青春，美好年代」、「對這個有回憶的，都曝露年齡了，哈哈哈」、「好懷念這種冰棒，以前我們都說是奶嘴冰，現在越來越貴」。

還有許多人對於把冰棒的頭折斷來吃特別有感觸，「我也是小時候3元，跟哥哥一起湊錢，我出1元哥哥出2元，哥哥把頭轉給我後，等我吃完頭再去跟他要他吃剩的」、「我都跟我同學輪流吃頭」、「扭下來的頭特別好吃」、「真的！小時候一支$3，現在小7賣一支$15，而且不能從中間折斷了，只有頭可以折」、「我都說那個轉下來的頭是：奶嘴」、「頭是精華」、「那個頭都拿來騙小孩的」、「原來大家都有等這個頭的經驗呀」。