網路激推好市多「降暑神飲」 網友：拿來煮湯也好喝

隨著今夏溫度逐漸升高，六月氣溫更飆破38.9的高溫，在這種天氣，椰子水就是許多人選擇降暑、去火的飲品。而相較於普通椰子水取得及攜帶較為不便，罐裝椰子水便成為許多消費者囤貨的熱門商品。30日有名網友在逛好市多時發現，幾乎每個購物車裡都有一箱椰子水，使他好奇的上網詢問此商品評價。

原ＰＯ於臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼文，詢問網友「這個大家推嗎？」，並受收到一千多個按讚數及五百多則網友的留言討論。

多數留言表示，這是好市多夏天必囤的商品之一，「很好喝，超市一瓶還要80多元，最近好市多折價下來一瓶便宜很多，直接買一年份」、「前幾天家人推了16箱...只有特價買的時候最划算」「星期天買了20箱回家^O^」、「台中好市多開幕多久，我就喝多久了⋯⋯推」、「這次特價我買了20箱給家人放這喝」、「不推，不好喝不要買，留給我去買」。

好市多近期開始特價的罐裝椰子水，便成為許多消費者囤貨的熱門商品。圖擷自 Costco好市多 商品經驗老實說

但也有網友認為與現剖椰子水的味道落差很大，「剛剛入手，有股怪味，常喝新鮮椰子的就知道差太多嘍，不建議購買，地雷！」、「不推，我還是喜歡現剖的」、「不可思議不可思議⋯我買過幾次，每次都是只喝了半瓶就整箱送人～竟然有這麼多人覺得好喝」、「真的稀稀稀稀，感覺不好喝」、。

更有貼心網友建議這款椰子水另類飲用方式，「超級好喝的加冰塊透心涼，不買後悔」、「覺得不錯，價錢和量都可接受，就是個懶人版椰子水，廢在家打開冰箱就有椰子水可以喝，冰過的比較好喝」、「可煮椰子雞湯、椰子蛤蠣湯或魚類也可~不錯喝，不要再加任何調味料，可加少許鹽巴」。