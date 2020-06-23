店員寫警語「再偷就剁手」…網友發現亮點 笑：狠勁全破功

賣場販售產品大大小小種類繁多，有些「小東西」常會被順手牽羊而消失，為扼止不法行為，除了架設監視器外，有時會直接在產品上貼警語。一間知名賣場店員就在某項產品上貼字條，寫著「再偷就把手剁掉」，但卻因一個亮點，讓網友歪樓笑回「剁手狠勁全破功」。

一名網友到賣場買飲料時，發現店家在兩項體積較小的產品上貼了字條，表明貨架上的是空盒，有需要購買時「請洽收銀人員」，其中一盒還寫著「再偷就把手剁掉」，書寫者的文字中帶著滿滿怒意，店員直白的表達情緒方式令網友覺得有趣，拍照PO文分享。

貼文一出，立即被其他網友發現「請洽收銀人員」中的「洽」字似乎都怪怪的，原來一個水部少了一點、另一個寫成了「浴」字，令網友笑翻直問「是同一人寫的嗎？」、「有帶筆的可以幫他改一下嗎？」原PO也笑回「本來是想分享店員剁手的狠勁，結果全破功」。

也有許多人幫緩頰，認為店員應該是被偷怕了「氣到寫錯字，真的氣壞了」、「不過至少『再』字沒寫錯，一堆人『在』、『再』搞不清楚」、「對於認真工作的人不應該嘲笑」、「看了很心疼…工作事務已經很繁多，還要防範第三隻手」。

另有網友分享經驗，曾在賣場遇過「衛生紙被抽一包、保險套少一個、衛生棉少一片」、「滿漢大餐裡的調理包被挖走」、「雞精被偷喝，空罐塞在貨架底」，各種誇張現象讓人感嘆「監視器也是有死角的，想順手牽羊者都已是老手了，無法預防」，貼警語也只能「防君子不防小人」。