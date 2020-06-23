快訊

血淚「鐵暴風」：沖繩戰75年後 慰靈日被遺忘的戰爭記憶

環保局人員清理愛河發現行李袋 一打開驚見人小腿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

店員寫警語「再偷就剁手」…網友發現亮點 笑：狠勁全破功

聯合新聞網 / 綜合報導
被偷怕了，賣場店員只好貼警語字條警告。圖擷自我愛全聯-好物老實説
被偷怕了，賣場店員只好貼警語字條警告。圖擷自我愛全聯-好物老實説

賣場販售產品大大小小種類繁多，有些「小東西」常會被順手牽羊而消失，為扼止不法行為，除了架設監視器外，有時會直接在產品上貼警語。一間知名賣場店員就在某項產品上貼字條，寫著「再偷就把手剁掉」，但卻因一個亮點，讓網友歪樓笑回「剁手狠勁全破功」。

一名網友到賣場買飲料時，發現店家在兩項體積較小的產品上貼了字條，表明貨架上的是空盒，有需要購買時「請洽收銀人員」，其中一盒還寫著「再偷就把手剁掉」，書寫者的文字中帶著滿滿怒意，店員直白的表達情緒方式令網友覺得有趣，拍照PO文分享

貼文一出，立即被其他網友發現「請洽收銀人員」中的「洽」字似乎都怪怪的，原來一個水部少了一點、另一個寫成了「浴」字，令網友笑翻直問「是同一人寫的嗎？」、「有帶筆的可以幫他改一下嗎？」原PO也笑回「本來是想分享店員剁手的狠勁，結果全破功」。

也有許多人幫緩頰，認為店員應該是被偷怕了「氣到寫錯字，真的氣壞了」、「不過至少『再』字沒寫錯，一堆人『在』、『再』搞不清楚」、「對於認真工作的人不應該嘲笑」、「看了很心疼…工作事務已經很繁多，還要防範第三隻手」。

另有網友分享經驗，曾在賣場遇過「衛生紙被抽一包、保險套少一個、衛生棉少一片」、「滿漢大餐裡的調理包被挖走」、「雞精被偷喝，空罐塞在貨架底」，各種誇張現象讓人感嘆「監視器也是有死角的，想順手牽羊者都已是老手了，無法預防」，貼警語也只能「防君子不防小人」。

全聯 偷竊

延伸閱讀

大賣場冷凍水餃竟吃到OK繃！ 網友驚：心裡陰影面積達無限大

逛全聯遇大叔問「幫我看檳榔多少錢」 真相曝光網笑：滿100送2粒

全聯開賣「紅豆粉粿珍珠冰棒」 網暴動：3種願望一次滿足

她想問蛋糕店外送 店員一句超幽默回答網友笑翻

相關新聞

店員寫警語「再偷就剁手」…網友發現亮點 笑：狠勁全破功

賣場販售產品大大小小種類繁多，有些「小東西」常會被順手牽羊而消失，為扼止不法行為，除了架設監視器外，有時會直接在產品上貼警語。一間知名賣場店員就在某項產品上貼字條，寫著「再偷就把手剁掉」，但卻因一個亮點，讓網友歪樓笑回「剁手狠勁全破功」。

大賣場冷凍水餃竟吃到OK繃！ 網友驚：心裡陰影面積達無限大

有網友在知名美式賣場粉團中發文，家人購買賣場中一款水餃產品，竟然吃到一片OK繃，令其他人驚呼「超噁」、「心裡的陰影面積達無限大」。

她大讚吐司超絕配「特殊吃法」 內行網友：我每天都這樣吃

在許多人的早餐中，最不可或缺的就是「吐司」，不僅方便外，還可以依照自己喜歡的口味做變化。對此，就有一名網友在臉書《 我愛全聯-好物老實説 》PO文提到，日前她到全聯買了一瓶草莓果醬、一盒雞蛋和一條吐司，沒想到將這3樣配料搭配一起後，竟意外的絕配，網友看到後也紛紛直呼「真的超級好吃！」

全聯開賣「紅豆粉粿珍珠冰棒」 網暴動：3種願望一次滿足

天氣炎熱不少人喜歡吃冰消暑，各大廠商趁勢推出許多創意口味，日前有網友發現義美與手搖飲品牌歇腳亭聯手推出「紅豆粉粿珍珠冰棒」，立刻放進購物車買單，吃完後大讚「料多實在」，貼文曝光後，網友暴動直呼「3種願望一次滿足」。

逛全聯遇大叔問「幫我看檳榔多少錢」 真相曝光網笑：滿100送2粒

多吃蔬菜能補充人體所需的維生素與礦物質，然而有些食材在台灣並不常見，很容易不小心誤認看錯。近日有女網友逛超市到一半，突然有名大叔開口「妹啊！妳幫我看一下青仔（國語譯檳榔）多少錢」，當她望向架上商品時嘴角瞬間上揚，照片在網上曝光，引來網友笑翻表示「超級像，難怪被認錯」。

好市多「保溫神器」實測24小時冰塊不融 網友點出「兩大缺點」

近日天氣越來越炎熱，即便買了一杯冰涼的飲料，在大太陽底下幾分鐘也會變得溫溫的。有網友在臉書社團分享來自好市多的「保冰神器」，號稱在裏頭放冰塊24小時都還有冰塊，讓網友直呼想買，不過也有人點出該產品的「兩大缺點」。

全家「冰塊杯」賣你滿滿一杯冰塊！ 網友大讚「實用」

台灣的夏天悶熱難耐，不少人都喜歡買杯清涼飲品來解暑，然而便利商店的飲料只靠冰箱冷藏，難免有些人會覺得不夠冰。對此就有業者想出解決妙招「直接賣你一杯冰塊」。

明星都在賣乾拌麵…真的很好賺？ 網指出2關鍵「當然投資」

乾拌麵風潮興起，眾品牌搶進猶如戰國市場。一名網友表示在逛賣場時，發現多位藝人都掛名出了乾拌麵產品，好奇「乾拌麵真的有這麼賺嗎？」有人指出兩項關鍵「當然投資」。

隱藏版「鹹蛋黃珍珠雪糕」好吃嗎？眾人激推：有甜有鹹

夏天就是要吃冰！天氣炎熱，各大廠商都在搶攻冰品市場，推出許多創意口味，有網友發現了知名品牌阿奇儂近來推出了一款口味特殊的「鹹蛋黃珍珠雪糕」，網友大讚口味特別，好吃不甜膩，口感真的可以回購，引起眾人討論。

全聯薄荷巧克力蛋糕牙膏味很重？網友吃完實際心得曝光

全聯We Sweet甜點與「黑人牙膏」跨界合作，推出四款聯名甜點，採用天然薄荷為主原料，呈現粉綠色清新感，其中，「薄荷巧克力蛋糕」一推出就造成話題熱潮，有網友想問看看這款蛋糕大家覺得好吃嗎，引起許多網友回應。

他曝印尼泡麵青檸生牛肉口味神級食譜 網驚：之前都煮錯了

泡麵是不少台灣人的宵夜首選，除了泡麵本身附的食材外，多數人都還會添加各種不同的配料，例如雞蛋、青菜、肉片等，吃完一碗往往都會感到相當滿足。對此，日前就有一名網友在臉書《 我愛全聯-好物老實說 》中PO文提到，他最近發現印尼的泡麵品牌營多麵正在特價，第一次按照一般泡麵的煮法煮完時，發現味道很不行，隨後他又自己研發了「青檸生牛肉湯麵」，並大方分享食譜，立刻引來眾多網友大讚「超像外面賣的！」

13元豆腐變身國宴名菜 網友大讚刀工驚人：給你跪了！

全聯福利中心販賣多樣經濟實惠的食材，是許多人填滿家中冰箱的好去處。有網友近日分享一部影片，將在全聯購買的豆腐搖身一變，變成了國宴名菜「菊花豆腐」。將13塊的豆腐做成「吃不起的樣子」，讓網友紛紛獻上自己的膝蓋。

熱門新聞

奧客買早餐嫌食物都冷了 老闆吩咐店員用一招反擊

她大讚吐司超絕配「特殊吃法」 內行網友：我每天都這樣吃

南韓女排李多英甜美外貌超吸睛 網友大喊：想戀愛

電表壞3年未察覺遭補收3萬電費 屋主怨：明明有按時繳費

他好奇大學讀什麼科系最爽？ 網點1科系：吃喝玩樂超級爽

他幫同事訂新口味便當打開後超傻眼 網友震驚：像廚餘

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。