逛全聯遇大叔問「幫我看檳榔多少錢」 真相曝光網笑：滿100送2粒

多吃蔬菜能補充人體所需的維生素與礦物質，然而有些食材在台灣並不常見，很容易不小心誤認看錯。近日有女網友逛超市到一半，突然有名大叔開口「妹啊！妳幫我看一下青仔（國語譯檳榔）多少錢」，當她望向架上商品時嘴角瞬間上揚，照片在網上曝光，引來網友笑翻表示「超級像，難怪被認錯」。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」分享這則趣事，自己在全聯遇到大叔問「幫我看檳榔多少錢」，當下心中納悶不已，直到轉頭看見架上商品才恍然大悟，也讓她尷尬地說「我可以弱弱的用台語回大叔『這是甘藍』嘛！」

貼文一出，超過9000多名網友按讚留言，「這是菁仔的另一種，包葉的啦！」、「害我放大看！怎麼那麼像」、「青仔還打8折耶」、「我在好市多也有看到，下意識直覺好市多也在賣檳榔」、「想說全聯什麼時候開始賣青仔」、「但是大哥它沒附白灰跟紅灰喔！」、「遠看真的有像」、「這青仔吃了很健康，不會得口腔癌」、「哈哈哈，青仔滿100送2粒」。

事實上，這種蔬菜名叫「球芽甘藍」又稱作抱子甘藍，屬於十字花科植物，雖然體型小但營養價值高，具有抗癌成分，富含膳食纖維、維生素C、維生素K、葉酸，吃起來帶點苦味。