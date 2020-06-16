隱藏版「鹹蛋黃珍珠雪糕」好吃嗎？眾人激推：有甜有鹹

夏天就是要吃冰！天氣炎熱，各大廠商都在搶攻冰品市場，推出許多創意口味，有網友發現了知名品牌阿奇儂近來推出了一款口味特殊的「鹹蛋黃珍珠雪糕」，網友大讚口味特別，好吃不甜膩，口感真的可以回購，引起眾人討論。

網友在臉書「我愛全聯-好物老實說」發文說，全聯什麼特殊口味都有，因為太好奇這隻「鹹蛋黃珍珠雪糕」吃起來的味道，結果一吃後發現果然很特別，好像在吃起司冰棒，奇葩口感真的可以回購，好吃不甜膩。

其他網友看了也表示「超推」、「珍珠Q又甜，加上鹹蛋黃的味道，雖然聽起來很怪，但意外的好吃XD」、「這支確實好吃，相當夠味，已回購多次。」、「好吃，愛鹹蛋黃的會喜歡」、「有甜有鹹」，也有人覺得「我不愛，另外7隻頭痛了」、「有吃到珍珠偏甜，只吃到雪糕就鹹鹹的，我個人不愛」、「這個我不行，吃過一次那味道對我來說太衝擊了」。