她問全聯這款真空包裝茶葉蛋好吃嗎？ 網友大推：回購好幾次

台灣的茶葉蛋遠近馳名，各家超商裡一定都會看得到一鍋鍋滷得香噴噴的蛋，就連觀光景點也會販賣，已經成為台灣知名的特色小吃。如今有一名女網友在超市看到真空包裝的茶葉蛋，上面還標註是「阿薩姆茶葉蛋」，讓她很想買一包回家嚐鮮看看，但又怕沒吃完放冰箱後味道會變差，於是上網詢問網友意見，貼文一出也讓吃過的人留言大讚「真的很好吃」。

原PO在全聯超市購物時看到架上有一款真空包裝好的茶葉蛋，上面寫著「阿薩姆茶葉蛋」，目前特價一包6顆只要59元，讓她看了很想吃看看味道如何，不過仔細一瞧卻發現包裝上沒有夾鏈條，這讓原PO很擔心如果買回家沒立刻吃完，放冰箱裡怕味道會跑掉，猶豫之餘她只好在臉書「我愛全聯-好物老實説」發文詢問網友「有人吃過這個嗎？」

貼文引起許多網友熱烈討論，雖然有人覺得甜也有人覺得太鹹，但多數吃過的人都大讚味道真的不錯，「不錯吃，買過二次，媽媽也愛吃」、「好吃所以吃很快…似乎有沒有夾鏈都沒關係」、「超級好吃的茶葉蛋，蛋黃是濕潤好吃款」、「好吃。這很快就吃完了，會一直補貨」、「很好吃、很入味，我都拿來配飯吃很讚，冷冷吃也好吃喔」、「好吃！沒吃完綁好放一個星期還可以，剩的滷汁還可以再滷別的，背面有教學」、「好吃到我覺得不可能吃不完」、「好吃，已經回購好幾次了」、「有點鹹但蠻入味的，比超商的好吃，常買」。

還有網友分享吃不完時的保存方法，「好吃、很入味，裡面還有附滷包，我是用密封棒封住，沒有異味」、「會自己換成夾鏈袋裝，味道沒跑掉，還算好吃」、「還不錯吃，沒吃完我會用保鮮盒裝著冰，不會跑味」、「好吃，沒吃完放碗裡蓋上保鮮膜存放」、「我是打開直接倒進密封盒，泡在湯汁裡保存」、「不錯吃~開封後放置玻璃保鮮盒存放冰箱不走味」、「這個很好吃，別沾到生水其實三天內吃完都可以」、「買來吃不完的用保鮮袋裝好冷藏」。