快訊

漢光演習指揮台造價百萬 蓋5樓在鬆軟河床地令人心驚

獨／雄中學聯會選舉搓圓仔湯? 當選人被拔6/18要重選

聽新聞
test
0:00 / 0:00

她問全聯這款真空包裝茶葉蛋好吃嗎？ 網友大推：回購好幾次

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友在全聯看到一款真空包裝的茶葉蛋，貼文詢問網友味道如何，引來許多人大讚值得買。 圖／翻攝自「我愛全聯-好物老實説」
一名女網友在全聯看到一款真空包裝的茶葉蛋，貼文詢問網友味道如何，引來許多人大讚值得買。 圖／翻攝自「我愛全聯-好物老實説」

台灣的茶葉蛋遠近馳名，各家超商裡一定都會看得到一鍋鍋滷得香噴噴的蛋，就連觀光景點也會販賣，已經成為台灣知名的特色小吃。如今有一名女網友在超市看到真空包裝的茶葉蛋，上面還標註是「阿薩姆茶葉蛋」，讓她很想買一包回家嚐鮮看看，但又怕沒吃完放冰箱後味道會變差，於是上網詢問網友意見，貼文一出也讓吃過的人留言大讚「真的很好吃」。

原PO在全聯超市購物時看到架上有一款真空包裝好的茶葉蛋，上面寫著「阿薩姆茶葉蛋」，目前特價一包6顆只要59元，讓她看了很想吃看看味道如何，不過仔細一瞧卻發現包裝上沒有夾鏈條，這讓原PO很擔心如果買回家沒立刻吃完，放冰箱裡怕味道會跑掉，猶豫之餘她只好在臉書「我愛全聯-好物老實説」發文詢問網友「有人吃過這個嗎？」

貼文引起許多網友熱烈討論，雖然有人覺得甜也有人覺得太鹹，但多數吃過的人都大讚味道真的不錯，「不錯吃，買過二次，媽媽也愛吃」、「好吃所以吃很快…似乎有沒有夾鏈都沒關係」、「超級好吃的茶葉蛋，蛋黃是濕潤好吃款」、「好吃。這很快就吃完了，會一直補貨」、「很好吃、很入味，我都拿來配飯吃很讚，冷冷吃也好吃喔」、「好吃！沒吃完綁好放一個星期還可以，剩的滷汁還可以再滷別的，背面有教學」、「好吃到我覺得不可能吃不完」、「好吃，已經回購好幾次了」、「有點鹹但蠻入味的，比超商的好吃，常買」。

還有網友分享吃不完時的保存方法，「好吃、很入味，裡面還有附滷包，我是用密封棒封住，沒有異味」、「會自己換成夾鏈袋裝，味道沒跑掉，還算好吃」、「還不錯吃，沒吃完我會用保鮮盒裝著冰，不會跑味」、「好吃，沒吃完放碗裡蓋上保鮮膜存放」、「我是打開直接倒進密封盒，泡在湯汁裡保存」、「不錯吃~開封後放置玻璃保鮮盒存放冰箱不走味」、「這個很好吃，別沾到生水其實三天內吃完都可以」、「買來吃不完的用保鮮袋裝好冷藏」。

全聯 茶葉蛋

相關新聞

她問全聯這款真空包裝茶葉蛋好吃嗎？ 網友大推：回購好幾次

台灣的茶葉蛋遠近馳名，各家超商裡一定都會看得到一鍋鍋滷得香噴噴的蛋，就連觀光景點也會販賣，已經成為台灣知名的特色小吃。如今有一名女網友在超市看到真空包裝的茶葉蛋，上面還標註是「阿薩姆茶葉蛋」，讓她很想買一包回家嚐鮮看看，但又怕沒吃完放冰箱後味道會變差，於是上網詢問網友意見，貼文一出也讓吃過的網友留言大讚「真的很好吃」。

她進全聯見「辛香料組合包」 網狂推：不常煮飯的超實用

現在年輕族群以外食居多，鮮少在家下廚，若要煮飯恐要一次買許多辛香料或是調味用品，而這些東西用不完的話，就有可能會放到過期。有網友近期發文分享，表示自己去全聯超市意外發現一個辛香料組合包，幾乎所有辛香料全都在裡面，而且只有小份量，對她這種鮮少下廚的人來說超實用，對此不少網友也紛紛認同回覆。

芒果加卡士達醬 網友讚大賣場「芒果千層蛋糕」便宜又好吃

夏天是芒果的季節，甜甜的滋味讓嚐過的人都愛不釋手，成為夏天最受歡迎的水果之一，尤其台灣的芒果遠近馳名，許多外國遊客品嚐過後都大讚好吃。而芒果做成的產品也相當多，不論是搭配冰品、打成果汁或是做成蛋糕都讓人垂涎欲滴，一名網友日前在大賣場看到一款「芒果千層蛋糕」，讓他看了口水直流，他把照片PO網後也引來許多網友大讚「好吃又便宜」。

她在全聯買「酪梨+醬油」 神吃法讓老饕讚：一吃就上癮

連鎖超市全聯福利中心商品齊全，吸引不少消費者上門光顧，加上展店數破千穩坐台灣連鎖超市龍頭。日前有名女網友在網上發文，逛全聯驚見「養身聖品」酪梨售價10元，於是一次買了好幾顆，並分享自己的神級吃法，許多民眾初次見到大感不可思議，留言直呼「太酷了，居然可以變鹹的口味」。

家樂福無神狗狗靠枕 行銷標語厭世滿點超有才

現在就連大賣場的行銷也越來越有創意了，有網友在家樂福看到「厭世狗狗靠枕」，狗狗表情就已經夠厭世了，沒想到大賣場員工給它搭配的標語更是毫無求生欲，厭世程度滿點。

好市多「長銷麵包」悄悄下架 網哀號：拜託重出江湖！

美式賣場好市多（Costco）商品齊全、價格優惠，是不少消費者的愛店。近日有網友發現一款「神級美食」悄悄下架，讓會員們感嘆好可惜，更有人號召一起填寫意見表，讓這款商品重新復出，貼文曝光後，引來不少愛好者支持響應。

網夯義美「珍奶冰淇淋」 她一吃大讚：珍珠是Q的！

珍珠奶茶可謂台灣之光，同時也培養了台灣人對珍珠奶茶的高標準，使民眾對珍珠奶茶衍生的產品抱持警戒的態度，想嘗試但總怕讓人失望。不過近日有民眾逛全聯時，發現義美出了一款桶裝的「珍珠奶茶冰淇淋」，最令人驚訝的是「珍珠Q彈不硬」，讓一票網友暴動表示「快去搶」。

好市多6元早餐神物「華麗吃法」曝光 網暴動：穿越了

知名美式賣場好市多販售的「半熟麵包」，以每顆6元的銅板價及簡單、扎實的口感，讓網友們封它為「早餐神物」，推出至今仍熱銷不斷，眾人也紛紛自製各式半熟麵包的特色料理，讓平凡的早餐多了新花樣。過去曾有民眾將半熟麵包做成「鼠年神菜」、「蔥蒜法式麵包」，近日又有一位網友，將東坡肉、蒜苗與香菜夾入半熟麵包中，東方料理與西式麵包的跨界結合，讓網友們直呼，「這是華麗的法式卦包吧！」

快被果蠅逼瘋！全聯這款捕餌劑 她放一晚：祖宗十八代都團聚

隨著夏天的到來，蚊蟲也會跟著滋生，尤其是在家中廚房常見的「果蠅」更是時常困擾著不少家庭主婦，只要將水果放在桌面上，果蠅一定馬上飛來，甚至有時候還會出現10幾隻停在牆壁上的情況。對此，日前就有一名網友在臉書《 我愛全聯-好物老實説 》中PO文提到，由於家裡廚房果蠅滿天飛，於是剛好在全聯看到一款「果蠅捕餌劑」，沒想到才放一個晚上就有驚人的成效，讓原PO不禁開玩笑直呼「果蠅的祖宗十八代都團聚了！」

家樂福自有品牌有什麼好吃的？ 內行人曝1商品：贏過好市多

說到台灣的大型量販店，除了大眾都愛去的好市多（Costco）外，家樂福也會不定期推出自有品牌商品，不過一般人似乎都對家樂福的自有品牌商品所知甚少。對此，就有一名網友在PTT中PO文提到，日前去逛家樂福時，發現業者有推出自有品牌的「芝麻湯圓」，甚至還有「冰淇淋」，但因為都沒吃過，所以都不敢輕易嘗試，於是他就好奇詢問廣大網友「家樂福牌，有什麼好吃的？」

全聯新品「牙膏蛋糕」啥味道？ 網友吃完一言難盡

各式各樣的生鮮蔬果、日常用品，加上店面數量遍及各地，全聯可說是台灣人的好鄰居。過去全聯曾與巧克力品牌、茶餐廳等推出聯名甜點商品，這次和黑人牙膏跨界合作的「牙膏蛋糕」雖然選在6月5日至18日期間限定發售，但有網友早在...

好市多見有人拿「小粉紅保溫箱」 購物 網大讚：生活智慧王

天氣越來越熱，去大賣場買冰品、乳製品和肉類時，也要考慮在回家途中會不會受到陽光曝曬而變質。有一位網友就靈機一動，竟想到拿「小粉紅保溫箱」去購物，不但容量、保冰效果絕佳，且還能穩穩固定在機車上，創意想法得到大量網友讚賞。

熱門新聞

他自製裸裝版悠遊卡「整張溶解」失敗 網曝：線圈換掉還可用

眼睛不舒服竟拉出「一根頭髮」網驚嚇：以為是鬼片情節

洗冷凍虎蝦驚現「藍水」急求助 專家解釋：問題出在蝦血

她問全聯這款真空包裝茶葉蛋好吃嗎？ 網友大推：回購好幾次

鍋貼配什麼最讚？ 網友點名這一樣：無可取代

鹹酥雞店竟可以直接買青菜讓她超驚訝 過來人曝：買過九層塔

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。