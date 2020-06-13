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她進全聯見「辛香料組合包」 網狂推：不常煮飯的超實用

聯合新聞網 / 綜合報導
只見一包辛香料組合包中，包括小份量的辣椒、蒜頭、薑、蔥。圖擷自Dcard
只見一包辛香料組合包中，包括小份量的辣椒、蒜頭、薑、蔥。圖擷自Dcard

現在年輕族群以外食居多，鮮少在家下廚，若要煮飯恐要一次買許多辛香料或是調味用品，而這些東西用不完的話，就有可能會放到過期。有網友近期發文分享，表示自己去全聯超市意外發現一個辛香料組合包，幾乎所有辛香料全都在裡面，而且只有小份量，對她這種鮮少下廚的人來說超實用，對此不少網友也紛紛認同回覆。

原PO昨日（12日）在「Dcard發文，她說自己一個月下廚的頻率不高，但偶爾心血來潮想下廚時，就會買太多的辛香料，她說「想用大蒜炒點青菜，想用蔥炒肉絲，但是每次買蔥都得買一大把用不完，放在冰箱放到壞掉，買大蒜都得買一整袋，放到忘記，然後也壞掉」。

不過她在當天意外發現超市賣的辛香料組合包，裡面有辣椒、蔥、蒜頭、薑四種食材，份量也剛好，原PO表示「想要的辛香料全都在裡面了，超級適合我這種一個月下廚個3、4次的懶人啊，而且價格好像40幾塊而已」。

對此，不少網友紛紛留言，「這對不常煮飯的人來說太實用了」、「咦，我怎麼沒看過」、「印象中頂好也有小包裝的辛香料」、「家樂福也有，他們還有賣一種裡面有香茅、打拋葉組合香料包」、「這個真的很實用，現在東西小份小份的賣慢慢成趨勢，畢竟現在人忙碌生活習慣跟幾十年前蠻不同的」、「我都去傳統市場買，可以只買一點點」、「去黃昏市場也能買一顆蒜頭一個薑一支辣椒一支蒜一支蔥，還能挑大小，然後也不用那麼貴，原來錢那麼好賺」。

傳統市場 全聯 Dcard

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