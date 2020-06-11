家樂福無神狗狗靠枕 行銷標語厭世滿點超有才

現在就連大賣場的行銷也越來越有創意了，有網友在家樂福看到「無神狗狗靠枕」，狗狗表情就已經夠厭世了，沒想到大賣場員工給它搭配的標語更是毫無求生欲，厭世程度滿點。

網友在Dcard上po出一系列家樂福無神狗狗靠枕的照片，只見眼睛半睜的狗娃娃胸前抱著一張張毫無求生欲的標語，「今天不開心沒關係，反正明天也不會開心」、「以後的路你一定要堅持走下去，而我……坐車」、「我……每天拚了命地努力，就是為了向那些看不起我的人證明，他們是對的！」、「好好活下去……每天都有新打擊」，這些厭世標語配上狗狗無神的表情，更是厭世滿點。

之前也有類似文章，也是同樣一隻狗狗靠枕配上更厭世的標語，「期待，從出生就被剪掉了」、「每個月大概會有30天左右不想上班」、「上班的心情比上墳還沉重」，也讓網友笑「這是家樂福員工的心聲吧！」

網友看了這些圖片表示，「看完更憂鬱了QQ」、「看著看著就哭了」、「員工的心聲都露出來了」、「下次看到這隻就會想到家樂福員工的哀怨」。也有網友認為這招非常有創意，「笑死我了」、「超厭世的哈哈哈」、「店員超有才」。