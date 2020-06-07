快被果蠅逼瘋！全聯這款捕餌劑 她放一晚：祖宗十八代都團聚

隨著夏天的到來，蚊蟲也會跟著滋生，尤其是在家中廚房常見的「果蠅」更是時常困擾著不少家庭主婦，只要將水果放在桌面上，果蠅一定馬上飛來，甚至有時候還會出現10幾隻停在牆壁上的情況。對此，日前就有一名網友在臉書《 我愛全聯-好物老實説 》中PO文提到，由於家裡廚房果蠅滿天飛，於是剛好在全聯看到一款「果蠅捕餌劑」，沒想到才放一個晚上就有驚人的成效，讓原PO不禁開玩笑直呼「果蠅的祖宗十八代都團聚了！」

原PO在文中表示，最近家中廚房一直有果蠅，而且不管怎麼打還是不斷出現，沒辦法有效解決果蠅入侵，然而某天在逛全聯時，就看到了一款日本的果蠅捕捉器，而且又剛好在特價，買兩盒只要299，平均一件只要149元，原PO買回家放了一個晚上後，就立刻見效。只見照片中，大部分的果蠅都飛進了捕餌劑，目測大概超過100多隻，可見成效真的相當驚人，網友看到後也都紛紛驚呼「要立馬買！」

PO文一出後，隨即引來眾多網友熱議，並留言回應「最近果蠅真的超多，一定要買來試試」、「沒仔細看真的會以為是愛玉奇亞籽」、「乍看之下很像百香果果凍」、「去年發現的好物+1，今年發現全聯也有了！很方便」、「立馬入手！因為真的快被逼瘋」、「聞起來有一股酸味，不過真的很有效」、「才剛放好，立刻捕獲兩隻」、「以為家中沒什麼果蠅，沒想到買來一放捕獲超多」。

也有網友分享其他捕果蠅的方法，「我用蘋果醋+蜂蜜+洗碗精，大概放一週就全沒了，也殺死了超級多的」、「其實可以用醋+洗碗精+水，放在一個透明小盒子裡戳洞，立馬捕到很多隻」、「家樂福的果蠅貼39元也很好用」。