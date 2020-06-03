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好市多見有人拿「小粉紅保溫箱」 購物 網大讚：生活智慧王

聯合新聞網 / 綜合報導
網友拿著外送保溫箱去好市多購物。圖擷自FB社團「Costco好市多 商品經驗老實說」
網友拿著外送保溫箱去好市多購物。圖擷自FB社團「Costco好市多 商品經驗老實說」

天氣越來越熱，去大賣場買冰品、乳製品和肉類時，也要考慮在回家途中會不會受到陽光曝曬而變質。有一位網友就靈機一動，竟想到拿「小粉紅保溫箱」去購物，不但容量、保冰效果絕佳，且還能穩穩固定在機車上，創意想法得到大量網友讚賞。

一位網友在臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說」上面表示，「小弟家住好市多距離1KM處，去買東西幾乎是騎機車去，這時就會有東西放不下跟食物曝曬於陽光下品質異常的問題，近期發現家門口前許多小粉紅（熊貓外送）滿街跑，突發奇想加入取得機車保溫箱，欣喜之於立馬去消費！冷藏冷凍的都往裡放，出來直接甩上機車，不用再想東西怎麼疊！」網友還附上拿著「小粉紅保溫箱」購物的照片。

網友紛紛大讚這招太聰明，「突然想加入外送了」、「平常還可以跑跑外送，賺錢了再去好市多買東西」、「這算是為了想喝牛奶而養了一頭牛的概念嗎」、「殺雞用牛刀？太難了你……」、「這樣會讓人誤會好市多有跟熊貓合作」、「沒單可以跑，逛好市多剛好」、「那種外送的保冰保溫效果非常好，我上次有撿到小蜜蜂的，但是蠻厚重的」。還有網友更專業，「加入熊貓要花2000，上蝦皮買2手的就好」。

不過也有不少網友指出好市多本身就有賣便宜好用的保冰袋，「好市多的保溫袋很便宜又好用，加這個真的沒有必要」、「你知道在離你家1km外的好市多就有賣保冷箱了嗎？」但也有網友指出，「那種機車無法固定，腳踏不一定能塞得下，而且如果有買其他東西也需要額外空間放。他用外送袋可以綁機車後座，空間利用比保冷箱保冷袋好太多了」，大讚外送保溫箱的用途。

好市多 美食外送 Costco

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