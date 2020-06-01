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全聯推「牙膏蛋糕」引衛福部留言 網憶童年：常偷吃牙膏

聯合新聞網 / 綜合報導
全聯於臉書釋出將推出「牙膏蛋糕」的消息，引網熱議。圖/Facebook
全聯於臉書釋出將推出「牙膏蛋糕」的消息，引網熱議。圖/Facebook

除了生鮮蔬果及日常用品，全聯甜點系列商品也是不少主婦的最愛。過去全聯曾與知名巧克力品牌、茶餐廳等推出聯名甜點商品，今（1）日官方臉書粉專更釋出準備與台灣本土牙膏品牌合作，推出「牙膏蛋糕」的消息，立即在臉書上掀起一陣熱議。

全聯官方臉書粉專今日發文表示，推出「牙膏蛋糕」一事儘管「乍聽之下有點獵奇」，但「這是在超深度聆聽消費者的心聲後」，才決定推出的「超有深度曠世聯名鉅作」。小編還附上多張情境式故事的圖片與民眾互動，像是「想在廁所吃，卻找不到合適的甜點」、「今天生日，但不想刷牙」、「想同時享受蛀牙與口氣清新的感覺」的時候都能享用牙膏蛋糕。此則貼文更引來衛福部小編回應提醒，「不管蛋糕是什麼口味，記得還是要刷牙！」

對此，有網友就附上一張薄荷味巧克力的照片，表示自己「突然有點想念牙膏巧克力了」、「我覺得薄荷蔓陀珠也是很牙膏，所以牙膏甜點完全沒有問題」、「小時候都會偷吃草莓口味的牙膏」；也有人笑稱這是「早餐最好的選擇」、「早上起床的第一餐，總是不知道要吃什麼欸」。

有網友則懷疑這是否為業者在開玩笑，「我以為是愚人節，可日期對不上」、「愚人節企劃啦……等一下！」一名網友也逗趣地表示，「老婆口臭，又不想挑戰家庭和諧」時是不是就能吃牙膏蛋糕，讓小編幽默回應，原來牙膏蛋糕是「家庭美滿必備良物」。

全聯將推出「牙膏蛋糕」的消息，也引來衛福部小編留言。圖/Facebook
全聯將推出「牙膏蛋糕」的消息，也引來衛福部小編留言。圖/Facebook

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