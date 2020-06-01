影／他買好市多12公斤大西瓜回家「解剖」 一出手網友驚艷

炎熱夏天逼近，不少人會吃西瓜消暑，美式賣場好市多更推出高cp值的西瓜吸引消費者搶購，近日更有網友大方分享西瓜切塊分裝過程的影片，由於原po刀工十分厲害，讓不少網友看了驚呼連連、讚嘆不已。

有網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，他自好市多買了一顆12公斤價格219元的大西瓜，直呼CP值非常高，回到家後立刻興奮將他解剖，並上傳了「西瓜解剖學」的過程影片與大家分享。

影片中見原po首先將西瓜切半，再將外皮一一去除，之後便把西瓜切塊倒扣到圓形玻璃碗中，與容器剛好密合。由於西瓜實在太大顆，原po費盡力氣最後共切了4大盒，還將部分的西瓜打成汁，讓他不禁直言，「切到歪腰吃到天荒地老」。

影片一出，不少網友看了原po的刀工相當讚嘆，「裝盤那刻超強」、「樓主切西瓜系畢業喔專業」、「最後扣盤太讚」、「西瓜和容器好合哦」，雖然原po得到網友大量的讚賞，不過他也透露，「其實搞了快半小時」。

另外也有網友建議，切西瓜時要戴上手套，吃多少切多少，否則容易壞掉，「切西瓜盡量不要手摸到果肉及減少接觸空氣時間，會比較不會臭掉，盡量吃多少切多少，半顆半顆吃」、「摸到的真的都會酸掉」、「得快速吃完，不然易生水喔」。