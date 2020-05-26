全聯驚見30元「百貨等級麵包」 網大喊：請問哪裡還有？

一想到購買日常生活用品，許多人一定第一個想到「全聯福利中心」，除了商品應有盡有外，還會不定期推出許多特價商品，總吸引大批民眾前往搶購。對此，日前就有一名網友在臉書《 我愛全聯-好物老實說 》PO文提到，近日他到台中市的一家全聯購物時，發現一櫃「百貨公司等級」的麵包，而且一個也只要30元，讓不少網友看完瘋狂直呼「請問哪裡還有？」

原PO在文中表示，最近他到台中某家全聯購物時，剛好在離門口不遠處看見一櫃滿滿的進口麵包，無論是麵包款式還是擺放的格局都像極了百貨公司的專櫃麵包。原PO說道「這是全聯新推出的阪急麵包，均一價每個30元，現在特價中4個只要100」，而且吃起來鬆軟而不油膩，非常值得推薦，甚至驚訝的表示，想不到全聯也能買到百貨公司等級的麵包，其中的「楓糖大丹麥麵包」大人跟小孩都超愛。

PO文一出後，立刻引來大批網友瘋狂討論，紛紛留言回應，「最便宜我買過買二送一，三個60」、「個人覺得阪急麵包比上不足比下有餘，CP值算是可接受範圍」、「為什麼我們這邊的全聯沒有，好想買，感覺很好吃」、「哪個全聯有啊？」、「價格跟品質都還能接受，買了幾次給我家孩子當早餐」、「這樣看起來真的很像百貨公司的麵包」、「丹麥口味真的好吃」、「我覺得比百貨公司的好吃，而且又很便宜」、「真的要手刀去搶了，難得全聯有高品質的麵包」。

不過事實上，全聯的官網有介紹，全聯和日本阪急 90 年烘培老舖（ Hankyu bakery ）攜手合作，標榜麵包「現烤直送」，全省包括基隆、台北、新北、桃園、新竹、台中、彰化、嘉義、高雄、宜蘭等門市都可以買到。