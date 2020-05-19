快訊

顧任內最後一天 金管會一口氣重罰8家金融業2580萬元

內閣首長完整名單！政委一缺額不排除從這找人才

他見好市多70吋超大螢幕4K電視賣這價錢 網友大讚：CP值超高

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友在好市多看到一台70吋超大螢幕的4K電視，優惠價格讓他很驚訝。 圖／翻攝自「Costco 好市多 消費經驗分享區」
一名網友在好市多看到一台70吋超大螢幕的4K電視，優惠價格讓他很驚訝。 圖／翻攝自「Costco 好市多 消費經驗分享區」

這台大尺寸電視優惠期間價格不到2萬，讓許多網友大讚CP值超高。 圖／翻攝自「Costco 好市多 消費經驗分享區」
這台大尺寸電視優惠期間價格不到2萬，讓許多網友大讚CP值超高。 圖／翻攝自「Costco 好市多 消費經驗分享區」
知名美式大賣場好市多（Costco）商品多又便宜，讓許多消費者購物時就像在尋寶，一名網友日前到好市多汐止店購物時看到一台70吋的液晶電視，價格讓他相當驚艷，他拍下照片PO到臉書「Costco 好市多 消費經驗分享區」引起許多鄉民們的討論，有網友也買了同款的電視後大讚真的很值得。

原PO前（17）日到好市多汐止店消費時，看到一台70吋超大螢幕的4K飛利浦液晶電視，除了螢幕外還有含視訊盒，賣場原本售價是22,999元，優惠期間的促銷價是19,999元，省了3,000元，他說「不用跟我說這牌子好不好，單純覺得價格不錯才分享，想要升級大螢幕的朋友可以考慮，就醬」。

貼文一出引來許多討論，「Philip色調偏暖~我個人滿愛的」、「最近電視越來越便宜」、「樂見這樣的Killer價格電視商品出現，這樣可以促使其他品牌快點降價」、「撐個一年壞了丟回收也不心疼的價格」、「買來當電腦螢幕打暗黑破壞神，很可以」、「家裡空間距離夠大再買吧！不然太近看太大的螢幕，會不舒服以及容易疲憊」、「超便宜啊，只是這擺在我家看棒球，我可能球員打全壘打我要跟著轉頭看」、「有點後悔太早買50吋了」。

還有許多網友大讚這個價格很便宜，「這價格很猛」、「CP值很高啊」、「看到70吋的，又是這個價格，真的眼睛一亮」、「比手機還便宜，撐過3年就算賺到」、「我3月買的，還沒有優惠，這台現在這個價格很值得買」、「20000看二到三年很划算！超過都算賺的」、「現在名牌也不見得能撐多久，所以這個價看個幾年再換也值得了」、「買便宜的就對了，還3年保固，爽用。壞了也不心疼，不需花大錢買信仰」。

好市多

相關新聞

好市多「高級食材」料理上桌 網大讚：家裡就是居酒屋

在新冠肺炎（COVID-19）疫情下，民眾少了外出遊玩、出國度假的機會，也增加許多在家開伙、陪伴家人的時間。一名網友就在臉書社團上發文表示，因為疫情都不能出國，開始想念起日本居酒屋常見的「青甘魚」料理。不過，台灣的居酒屋價格不低，因此當他在知名美式賣場好市多看見青甘魚時，便決定買回家料理，並將料理過程在社團中分享給大家，引起熱烈迴響。

他見好市多70吋超大螢幕4K電視賣這價錢 網友大讚：CP值超高

知名美式大賣場好市多（Costco）商品多又便宜，讓許多消費者購物時就像在尋寶，一名網友日前到好市多汐止店購物時看到一台70吋的液晶電視，價格讓他相當驚艷，他拍下照片PO到臉書「Costco 好市多 消費經驗分享區」引起許多鄉民們的討論，有網友也買了同款的電視後大讚真的很值得。

全聯上架這款「特殊水果蔬菜」網友激推：吃過就回不去了

超市「全聯福利中心」因為價格便宜、商品琳瑯滿目，是不少民眾買日常生活用品的好選擇，也常有人分享賣場中的好物，這次有民眾發現了出現一款市面上較少看到的「水果蔬菜」，外觀像水果西瓜一般，網友也紛紛大推「這真得很好吃！」、「吃了這種，就回不去傳統絲瓜」。

好市多這款食物 被阿嬤隨手一炒神了！

一到夏天，民眾就喜歡吃一些生涼的食物，最近就有網友在好市多買了冷麵，本想趁天氣熱吃一點清爽的食物，才剛放到桌上拍張照，下一秒就被不知情的阿嬤拿去炒了，不過網友表示炒過的冷麵意外好吃，引起一陣熱議。

好市多浮誇泡麵 「湯內整隻秋刀魚」 網友：實在沒勇氣

台灣泡麵種類豐富，也時常推出新口味，吸引泡麵愛好者躍躍欲試。日前有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享一款新的「秋刀魚泡麵」，內含一條完整的秋刀魚，讓網友超新奇，直言：「真的沒勇氣買。」

「大家都在拍打！」網曝好市多挑西瓜秘訣：聲音＋2大重點

炎炎夏日來襲，清爽可口的西瓜片、西瓜汁是熬過酷暑的不二選擇，讓西瓜成為知名美式賣場好市多的熱門商品。儘管購買時民眾都會嚴加挑選，還是時常能看見有人在臉書社團中抱怨，自己在好市多買到的西瓜「不甜也不沙」，對此相當失望。不過，近日就有民眾，大方分享挑選西瓜的秘訣，並指出瓜果類水果購買的2大重點，引起一陣熱議。

加價購好划算？他買牙膏見「驚人包裝」傻眼：失落感超重！

現在有不少店家會以「加價購」促銷商品，在結帳前詢問客人是否要加購，吸引撿便宜客人購買。不過有網友在PTT上抱怨自己花了99元加購3條牙膏，結果打開後發現是「一大兩迷你」，傻眼表示：「這失落感也太重，是我太大驚小怪了嗎？」

好市多熱門美食「有塑膠味」！他勸「千萬別買」網友戰翻

不少人在面對自己不熟悉的商品時，都會在網路上搜尋網友對它的評價，也會加入臉書社團來追蹤購買經驗。近期在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》中，有網友貼出自己到Costco買到的黃金泡菜，並用十個字表示「千萬別買，真的有夠難吃」，引來網友熱議，結果評價超兩極，讓沒買過的網友超苦惱。

好市多70吋4K電視下殺「2萬有找」 網暴動：手刀購入

美式賣場好市多（Costco）經常不定時推出價格優惠的商品，吸引不少人爭相搶購，近日有網友發現，知名品牌70吋4K電視打折後價格「2萬有找」，還享有3年保固，照片在網上曝光，立刻掀起熱議。

平日晚上開車到好市多購物 進到停車場後景象讓他超驚訝

知名美式大賣場好市多去年（2019）開始實施停車要收費制度，中和店、汐止店紛紛跟進，而這項措施大大解決了民眾占用停車位的亂象，其他消費者得知後大力讚賞，認為停車方便多了，購物結帳也快速許多。一名網友開車進到高雄一間好市多，發現停車場裡頭空蕩蕩的，讓他開心的大讚賣場這項收費措施做得好。

好市多一肉乾被罵爆「連狗都不吃」 內行曝正確吃法

美式賣場好市多（Costco）販賣許多獨家美食，往往都吸引許多人前往購買，不過日前卻有網友分享一款「和牛肉乾」讓他直呼超難吃，口感死鹹又超硬，引來許多網友表示贊同，甚至有人曾把該肉乾拿給狗吃，結果連狗都不吃。不過也有網友透露正確的美味吃法。

好市多浮誇新品「整隻雞腿泡麵」 網讚：圖文相符耶！

美式賣場好市多（Costco）經常不定時推出新商品，吸引不少消費者爭相搶購。近日有網友開箱這款「豪華泡麵」，該商品主打裡面有「整隻雞腿」，吃起來鮮嫩多汁且不柴，視覺上更是滿分，照片在網上曝光，引來網友驚呼「真的圖文有符」。

熱門新聞

全聯上架這款「特殊水果蔬菜」網友激推：吃過就回不去了

高鐵買對號座遇到有人佔位怎麼辦？ 網教一招：比較安全

好市多這款食物 被阿嬤隨手一炒神了！

他問為何台北牙醫診所滿街都是？ 網回：一顆6萬不賺嗎

他騎車迷路遇「詭異藍光」涵洞 過來人曝：千萬別回頭

他整理家中冰箱母竟喊「斷絕關係」 網揭真相：是秘密小基地啊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。