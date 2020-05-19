他見好市多70吋超大螢幕4K電視賣這價錢 網友大讚：CP值超高

這台大尺寸電視優惠期間價格不到2萬，讓許多網友大讚CP值超高。 圖／翻攝自「Costco 好市多 消費經驗分享區」 知名美式大賣場好市多（Costco）商品多又便宜，讓許多消費者購物時就像在尋寶，一名網友日前到好市多汐止店購物時看到一台70吋的液晶電視，價格讓他相當驚艷，他拍下照片PO到臉書「Costco 好市多 消費經驗分享區」引起許多鄉民們的討論，有網友也買了同款的電視後大讚真的很值得。

原PO前（17）日到好市多汐止店消費時，看到一台70吋超大螢幕的4K飛利浦液晶電視，除了螢幕外還有含視訊盒，賣場原本售價是22,999元，優惠期間的促銷價是19,999元，省了3,000元，他說「不用跟我說這牌子好不好，單純覺得價格不錯才分享，想要升級大螢幕的朋友可以考慮，就醬」。

貼文一出引來許多討論，「Philip色調偏暖~我個人滿愛的」、「最近電視越來越便宜」、「樂見這樣的Killer價格電視商品出現，這樣可以促使其他品牌快點降價」、「撐個一年壞了丟回收也不心疼的價格」、「買來當電腦螢幕打暗黑破壞神，很可以」、「家裡空間距離夠大再買吧！不然太近看太大的螢幕，會不舒服以及容易疲憊」、「超便宜啊，只是這擺在我家看棒球，我可能球員打全壘打我要跟著轉頭看」、「有點後悔太早買50吋了」。

還有許多網友大讚這個價格很便宜，「這價格很猛」、「CP值很高啊」、「看到70吋的，又是這個價格，真的眼睛一亮」、「比手機還便宜，撐過3年就算賺到」、「我3月買的，還沒有優惠，這台現在這個價格很值得買」、「20000看二到三年很划算！超過都算賺的」、「現在名牌也不見得能撐多久，所以這個價看個幾年再換也值得了」、「買便宜的就對了，還3年保固，爽用。壞了也不心疼，不需花大錢買信仰」。