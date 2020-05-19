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好市多「高級食材」料理上桌 網大讚：家裡就是居酒屋

聯合新聞網 / 綜合報導
網友自製的青甘魚下巴，在家也能輕鬆品嚐居酒屋風味。圖/Facebook
網友自製的青甘魚下巴，在家也能輕鬆品嚐居酒屋風味。圖/Facebook

新冠肺炎COVID-19）疫情下，民眾少了外出遊玩、出國度假的機會，也增加許多在家開伙、陪伴家人的時間。一名網友就在臉書社團上發文表示，因為疫情都不能出國，開始想念起日本居酒屋常見的「青甘魚」料理。不過，台灣的居酒屋價格不低，因此當他在知名美式賣場好市多看見青甘魚時，便決定買回家料理，並將料理過程在社團中分享給大家，引起熱烈迴響。

該名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」上發文說到，「因為疫情關係都不能出國，看到好市多賣青甘魚排，二話不說就直接買回來，想念去日本玩時吃的美味青甘魚了」。原Po接著表示，青甘魚在居酒屋的價格不低，已經有三個孩子的他不能這麼奢侈，因此直接買回家料理，不僅整隻魚都能品嚐到，相對來說也較為划算。

他將在好市多購入的青甘魚排，共做成三道料理，分別是日式居酒屋常見的「烤青甘魚下巴」，還有日式便當常有的「醬燒青甘魚蓋飯」及「味增薑燉青甘魚」。原Po還將分裝魚排的過程製成影片，詳細介紹食材、料理方法，讓網友直呼：「從沒想過青甘魚排，居然也可以這樣煮！看起來好好吃」。

對此，有網友就大讚原Po「家裡就是居酒屋的概念，好厲害」，表示自己這星期也要去買回來試試看；也有人說到，「我很喜歡買青甘魚，回購很多次了，真的很方便又好吃、肉質超讚，日本料理隨便一個下巴就3、4百元，這個真的很划算」、「很新鮮怎麼煮都好吃，買回來也都會先分裝好，乾煎給兒子吃、一餐一塊很剛好，我家必備品，喜歡吃魚」，有網友也分享青甘魚排「還可以捏成壽司喔！」

在台灣普遍被稱為青甘魚的「鰤魚」，主要分布在日本、台灣及朝鮮半島周圍海域，是日本料理店經典的高級食材，常見的料理有鹽烤青甘魚下巴、青甘生魚片及握壽司。

網友以在好市多購入的青甘魚排，製成好吃的日式便當。圖/Facebook
網友以在好市多購入的青甘魚排，製成好吃的日式便當。圖/Facebook

日本料理 好市多 生魚片 新冠肺炎 COVID-19

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