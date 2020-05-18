好市多浮誇泡麵 「湯內整隻秋刀魚」 網友：實在沒勇氣

台灣泡麵種類豐富，也時常推出新口味，吸引泡麵愛好者躍躍欲試。日前有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享一款新的「秋刀魚泡麵」，內含一條完整的秋刀魚，讓網友超新奇，直言：「真的沒勇氣買。」

網友17日在「Costco好市多 商品經驗老實說」新的秋刀魚泡麵，從原po的照片看來，除了泡麵與乾燥蔬菜外，最驚人的就是有一條完整的秋刀魚。據原po描述，湯頭的味道是偏重的醬油底帶點微微的胡椒味，魚吃起來則像是罐頭的魚，幾乎沒有魚刺。

貼文一出引起熱議，許多人被一整條魚的外觀嚇到，也擔心泡麵吃起來會不會有魚腥味，「泡麵裡放雞腿還能接受，放秋刀魚，抱歉，我不行」、「泡麵內有這些，外國人會不會嚇死」、「真的沒勇氣買」、「加進湯麵我覺得魚腥味會太重」，不過原po表示魚吃起來不太有腥味。

另外也有許多網友感到好奇想要嘗試，而同一廠商同時也推出有「整隻雞腿」與鮮蝦口味的泡麵，也同樣引起話題。