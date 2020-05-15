好市多70吋4K電視下殺「2萬有找」 網暴動：手刀購入

美式賣場好市多（Costco）經常不定時推出價格優惠的商品，吸引不少人爭相搶購，近日有網友發現，知名品牌70吋4K電視打折後價格「2萬有找」，還享有3年保固，照片在網上曝光，立刻掀起熱議。

原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」貼出一張照片問道「這…70吋的價格能買嗎？」，只見國際知名品牌70吋4K電視配有智慧聯網原價22999元，優惠期間直接下殺2萬有找，等於比一台高階手機便宜，超誘人價格讓消費者很是心動。

文章一出網友紛紛回應，「有特價值得買，除非你要高階的電視」、「好便宜…70寸耶」、「有點心動」、「決定買這個了！」、「這個價格秒下單」、「好猛的價格，比手機還便宜」、「自己用休旅車載回來很值得的，畫質、音量都很棒」、「飛利浦70吋4k可連網，網路找也沒這價格，有缺就下手啦！」

但也有人表示，「前提是家裡客廳夠大」、「飛利浦我個人覺得面板不優」、「一分錢一分貨是真理」、「不推…尤其聲音的部分」、「便宜很好，但注意過保立馬壞，建議買有延保的」、「我個人覺得飛利浦開機速度好慢」。