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台澳混血女孩挑戰全台語買菜 流利互動考倒菜市場阿嬤

聯合新聞網 / 綜合報導
YouTuber亞藍挑戰到市場用台語買菜，說的超流利讓許多攤販相當驚喜。圖擷自YouTube
YouTuber亞藍挑戰到市場用台語買菜，說的超流利讓許多攤販相當驚喜。圖擷自YouTube

近幾年台灣有越來越多外國人來訪定居，YouTube上也能看到許多外國臉孔的YouTuber分享在台灣的生活。台澳混血YouTuber「Yalan亞藍」日前上傳一段影片，她挑戰在桃園南門市場用「全台語」買菜，沒想到她台語說得超輪轉，嚇壞在菜市場賣菜的阿姨們。

YouTuber「Yalan亞藍」時常在自己的頻道分享健身相關內容，日前她前往桃園南門市場挑戰用全台語買菜，一開始她還有些緊張，不過畫面一轉，卻用超流利的台語和攤販們互動，甚至還考倒賣菜的阿姨，與大家的互動溝通完全沒問題。

據《NOWnews今日新聞》報導，身為台澳混血的亞藍，直到小學畢業前其實都住在台灣，小時候也常和外婆一起到菜市場買菜，台語就是在那時學的。畢業後到澳洲求學，同時會說中、英及台語三種語言，她希望可以將語言及她熱愛的美食放進影片中讓觀眾看到。

影片一出也獲得許多網友好評，稱讚她的台語可以「打趴一堆台灣人」，「阿公阿嬤都聽得懂！真的是太厲害了啦！」、「太猛了吧！臺語很流利耶！」、「我媽問我怎麼跪著看電視」、「你的台語說的太好了，不會講的還會問」。

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